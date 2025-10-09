Změna vlády může v Pardubickém kraji rozhodnout o miliardách i dálnici D35

David Půlpán
  15:02aktualizováno  15:02
Pardubický kraj od vlády novou dálnici dostane, miliarda ročně navíc do rozpočtu zatím zní jako sen. Hejtman Martin Netolický (3PK) mluví o dvaceti letech nespravedlnosti, poslanec Martin Kolovratník z ANO slibuje nápravu. Otázkou ale zůstává, zda nová vláda tuto záležitost vůbec zařadí mezi své priority.
Stavba dálnice D35 na úseku Vysoké Mýto – Džbánov jde do finále. (6. srpna 2025) | foto: ŘSD

Mohlo by se zdát, že změna české vlády život v Pardubickém kraji neovlivní. V minulosti se však ukázalo, že to není pravda.

V roce 2010 ODS s TOP 09 kvůli získání většiny ve Sněmovně přizvaly do Strakovy akademie neokoukaný politický subjekt Věci veřejné. Vít Bárta z Věcí veřejných nevydržel v pozici ministra dopravy ani dva roky, ale za tu dobu zastavil přípravu řady dopravních staveb – mimo jiné i obchvatu Chrudimi či dálniční křižovatky v Opatovicích nad Labem.

„Na některé stavby ten Černý Petr musel padnout,“ komentoval to tehdy mluvčí ministerstva dopravy Jakub Ptačinský.

Letos takový scénář nehrozí. ŘSD rozestavělo dálnici D35 v Pardubickém kraji od Ostrova před Vysokým Mýtem až po Opatovec u Svitav. I na poslední dva zbývající úseky mezi Opatovcem a Mohelnicí už vyjely těžké stroje, od loňského roku zde probíhá archeologický výzkum. Stavět by se podle plánu odcházející vlády měly formou PPP, tedy ve spolupráci se soukromými firmami, které dálnici postaví a budou provozovat.

Hnutí ANO Andreje Babiše dostavbu dálnice nezpochybňuje, naopak. „Do roku 2029 bude hotová D35, a to v celé trase až do Mohelnice,“ uvádí se v programu ANO. Ani od pravděpodobného koaličního partnera nelze čekat obstrukce už kvůli samotnému názvu – Motoristé sobě.

Hejtmanův seznam přání. Chce peníze navíc

Hejtman Martin Netolický (3PK) po volbách uveřejnil na svém facebookovém profilu seznam požadavků, se kterými půjde za nově zvolenými poslanci z regionu. Vedle dokončení D35 je zásadní už jen jeden. Změna rozpočtového určení daní pro kraje.

ONLINE: Volby do Poslanecké sněmovny na iDNES.cz

„Náš kraj doplácí na nespravedlivé dělení našich daní mezi jednotlivé kraje. Už více jak 20 let Pardubický kraj ročně přichází o 1 až 1,5 miliardy korun oproti srovnatelně velkým krajům. Je tedy nezbytná změna. Občané v našem kraji nesmějí být nadále diskriminováni stávajícím systémem,“ napsal Netolický.

„S Martinem Netolickým v tomto jednoznačně souhlasím a změnu podporuji,“ uvedl poslanec a lídr kandidátky ANO v Pardubickém kraji Martin Kolovratník. Podle něj v této věci současná vláda selhala.

Před dvěma desítkami let si zástupci Pardubického kraje nepohlídali klíč pro rozdělování peněz z daní, který se nemění, byť kraji přibývá obyvatel. Region se kvůli tomu zařadil mezi nejhůře financované regiony v zemi. Vláda pětikoalice změnu slíbila v programovém prohlášení, ale pohořela.

Stavba dálnice D35 na úseku Vysoké Mýto – Džbánov jde do finále. (6. srpna 2025)
Stavba dálnice D35 na úseku Vysoké Mýto – Džbánov jde do finále. (6. srpna 2025)
Stavba dálnice D35 na úseku Vysoké Mýto – Džbánov jde do finále. (6. srpna 2025)
Okružní křižovatka na silnici I/35 u Zámrsku, která bude sloužit nájezdu na dálnici. (11. srpna 2025)
Otázkou navíc je, zda vůbec chtěla novelu zákona znamenající další navýšení rozpočtu Sněmovnou protlačit. Návrh z dílny ministra financí Zbyňka Stanjury totiž obsahoval nový způsob určení počtu obyvatel obcí a krajů, což by některé obce připravilo o miliony, a ve svém důsledku to tak zablokovalo jeho schválení.

Předpokládaná nová vláda vedená Andrejem Babišem bude mít mnoho priorit, změna financování krajů rozhodně nebude mezi TOP 10. Naděje tak spočívá snad jedině v tom, že se regionálním politikům podaří budoucího premiéra a Sněmovnu přesvědčit, že Pardubický, Zlínský či Liberecký kraj nemohou stále doplácet na starou chybu.

Ve Vysokém Mýtě se dočkali, stát pošle 600 milionů na severozápadní obchvat

Kolovratník slibuje, že bude o změnu usilovat. „Iniciátorem by měli být hlavně naši hejtmani a Radim Holiš jako předseda Asociace krajů ČR. Předpokládám, že Martin Netolický by na tom mohl jako koaliční partner s námi spolupracovat,“ uvedl poslanec.

Kdyby se to povedlo, podle dřívějších propočtů by Pardubický kraj mohl dát na opravu silnic ročně o 600 milionů korun více, urychlit přestavbu nemocnic či zvýšit příspěvky na akce obcí či spolků.

Zatím je k tomu mnohem dál než před dvěma lety. Program hnutí ANO před volbami do Poslanecké sněmovny nespravedlivé dělení daní mezi kraje ani nezmínil.

Výsledky - Pardubický kraj

ANO 2011

34,61 %
strana získala 98 797 hlasů
4
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

23,62 %
strana získala 67 422 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

11,05 %
strana získala 31 535 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

7,76 %
strana získala 22 155 hlasů
1
+1

Česká pirátská strana

7,71 %
strana získala 22 015 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,68 %
strana získala 21 938 hlasů
1
0

Stačilo!

4,51 %
strana získala 12 885 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,16 %
strana získala 3 338 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,44 %
strana získala 1 265 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 751 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,24 %
strana získala 691 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,19 %
strana získala 552 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,16 %
strana získala 458 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,15 %
strana získala 429 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 378 hlasů
0
0

Volt Česko

0,08 %
strana získala 240 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,07 %
strana získala 228 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,06 %
strana získala 173 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 128 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Vaše fotky z Prahy

