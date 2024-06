Za nehodu může vlak RegioJetu, projel na červenou. Zahynuly dvě Ukrajinky

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

„Podle zjištění inspekce došlo k projetí návěstidla v poloze zakazující jízdu v případě expresního osobního vlaku. Zda se jednalo o technickou závadu, o lidskou chybu či o kombinaci obou faktorů, je předmětem podrobného šetření a konkrétní závěry není možné předjímat,“ napsal na síti X ministr Martin Kupka.

Po 9. hodině ráno odjela z Pardubic náhradní souprava společnosti RegioJet, která veze nezraněné cestující do Košic. Do cílové stanice Čop na Ukrajině je pak odvezou autobusy. Střet vlaků komplikuje provoz na železnici v Pardubicích i v Praze, některé spoje jsou zrušené jiné mají zpoždění.

Vlak RegioJet 1021 prodloužený až do ukrajinského města Čop se před středeční půlnocí střetl s nákladním vlakem ČD Cargo, který jel opačným směrem.V expresním RegioJetu podle hasičů cestovalo 380 lidí. Čtyři lidé zemřeli, další desítky zraněných rozvezli záchranáři do nemocnic.

Martin Kupka @makupka Včera (ve středu 5.6.) ve 22:49 hodin ve stanici Pardubice hl. n. došlo ke srážce expresního osobního vlaku s protijedoucím nákladním vlakem. Tragická událost si vyžádala čtyři lidské oběti a více než dvacet středně těžkých a lehkých zranění.



Ukrajinské ministerstvo zahraničí před polednem uvedlo, že mezi oběťmi jsou dvě ukrajinské občanky, národnost dalších obětí se upřesňuje. Na místě je zástupce ukrajinského konzulátu z Brna.

Mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová ve čtvrtek dopoledne informovala, že nezranění cestující z vlaku směřujícího na Ukrajinu se po nehodě přesunuli do náhradní vlakové soupravy. „Zajistili jsme jim občerstvení a nyní vlak pokračuje do Košic. Následnou dopravu do Čopu řešíme prostřednictvím náhradní autobusové dopravy,“ sdělila mluvčí.

Podle aktuálního vyjádření ministra dopravy Martina Kupky zjistila Drážní inspekce, že expresní vlak společnosti RegioJet před nehodou projel návěstí „stůj“. „Zda se jednalo o technickou závadu, o lidskou chybu či o kombinaci obou faktorů, je předmětem podrobného šetření a konkrétní závěry není možné předjímat,“ uvedl Kupka na síti X.

Cestující hledají své spoje a čekají na zpožděné vlaky

Nádražní halu v Pardubicích ráno zaplnili lidé, kteří po nočním neštěstí hledali své spoje. „Kdy vám to přesně pojede, vám teď nikdo neřekne. Musíte čekat, který vlak na Prahu bude odjíždět nejdříve,“ slyšeli nejčastěji u okénka pokladny.

Zpoždění spojů se značně lišila. Některé měly podle informačních tabulí odjíždět o deset nebo 20 minut později, jiné o 30 i 40 minut. U dalších svítil výstražný trojúhelník a nápis Nejede. Lidé se také museli připravit na skutečnost, že část cesty pojedou náhradními autobusy.

Většina cestujících sice byla kvůli zpoždění rozladěná, ale brali to klidně. „Jedu do Prahy, naštěstí jsem počítala s velkou časovou rezervou, i když jsem o tom neštěstí nevěděla. I když přijedu pozdě, taková katastrofa to nebude. Ti mrtví a zranění, to je mnohem horší,“ řekla ČTK Ivana Blehová, která přišla na nádraží, když předtím odstavila auto na parkovišti, neboť není z Pardubic.

Ani další lidé se u pokladen nerozčilovali, spíš se snažili se vzniklou situací vyrovnat. „Teď jsem se musel telefonicky omluvit ze zkoušky, už bych to nestihl. Ale ve škole pro mne měli pochopení, o železniční nehodě v Pardubicích už věděli. Dostal jsem náhradní termín příští týden, aspoň budu mít víc času na učení,“ řekl vysokoškolák Lukáš Novotný.

Srážka vlaků v Pardubicích se odrazila i v hlavním městě. Lidé čekající na zpožděné spoje dopoledne zaplnili halu hlavního nádraží v Praze. Posedávají i na zemi a na informačních panelech sledují hlášení o zpoždění vlaků.

Správa železnic pokračuje s odstraňováním následků nehody a připravuje se odklizení poškozených vozů. Na místo byl povolán nehodový vlak. Odklízecí práce budou probíhat tak, aby co nejméně ovlivnily provoz na trati. Kapacita stanice Pardubice hl.n. a rychlost při jízdě ve stanici je omezena.

Provoz vlaků na železničním koridoru mezi pardubickým hlavním nádražím a Kostěnicemi na Pardubicku bude od dnešních 22:00 do pátečních 05:00 zastaven. Důvodem je odstraňování následků tragické srážky vlaků a opravy kolejiště. Na síti X na to cestující upozornily České dráhy. Informace o omezení provozu dopravce připravuje a bude je zveřejňovat postupně.

Vlaky přes Pardubice dnes dopoledne jezdily se zpožděním. Na možné zpoždění v dálkové dopravě upozorňují i ČD. „V důsledku průjezdu místem s omezením může dojít k navýšení zpoždění vlaků přibližně o deset až 30 minut, v ojedinělých případech i více,“ uvedl dopravce krátce před 11:00. Na některé spoje dráhy nasadil náhradní soupravy, jejichž řazení se liší od běžného plánu.

Nehoda je nejtragičtějším střetem dvou vlaků v Česku téměř za 30 let. Škoda přesáhne 110 milionů korun. Policie se událostí zabývá jako možným obecným ohrožením z nedbalosti, příčiny nehody zjišťuje také Drážní inspekce.