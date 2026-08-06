Voda v přehradě Seč na Chrudimsku není kvůli sinicím vhodná ke koupání

Kvalita vody v přehradě Seč na Chrudimsku se dál zhoršila. Minulý týden byla na třetím stupni z pěti, tento je již na čtvrtém a není vhodná pro koupání. Hygienici je zatím zcela nezakázali, ale upozorňují, že je třeba se vyhýbat místům s nahromaděním sinic.
Výrazně znečištěná je přehrada na všech třech sledovaných místech Hoješín, Semtín a Ústupky. "Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. U ostatních osob je nezbytné se po koupání osprchovat pitnou vodou," uvedli hygienici.
Mírné znečištění vykazuje také přehrada Pastviny na Orlickoústecku, kde je zvýšená hodnota chlorofylu. V oblastech Šlechtův palouk a Panelovka je průhlednost 1,5 metru. Také v rybníku Hluboký na Pardubicku je dlouhodobě snížená průhlednost vody, což je způsobeno charakterem dna. Vyhovuje ale požadavkům na koupání.
Slabě znečištěné je již od června podle posledních odběrů koupaliště u Horního Bradla na Chrudimsku, kde průhlednost dosahuje půl metru. Betonová nádrž je součástí rekreačního areálu Tesla, zdrojem vody je řeka Chrudimka.
Další koupaliště v přírodě v Pardubickém kraji znečištěním netrpí. Patří mezi ně přehrada Březina na Svitavsku, písníky Březhrad, Hrádek a Mělice na Pardubicku a nádrž Konopáč na Chrudimsku. Čistá voda je také v biotopovém koupališti v Hlinsku na Chrudimsku, na Tyršově plovárně ve Vysokém Mýtě nebo na koupališti v Jablonném nad Orlicí na Orlickoústecku.
Rybník Dlouhý na Orlickoústecku, do nějž se jinak chodí koupat lidé z Lanškrouna a okolí, se v současnosti upravuje. Kvalitu vody v něm proto do ukončení prací nikdo nesleduje. Rekreační rybník Rosnička u Svitav dalo město v minulých letech odbahnit a upravit, kvůli nedostatku vody zatím není příliš napuštěný a koupat se v něm nedá. Sezonu zřejmě zahájí příští rok.