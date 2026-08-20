Voda v Seči stále není vhodná ke koupání, zakázané ale není

Kvalita vody v přehradě Seč na Chrudimsku se za týden nezlepšila ani nezhoršila. Není vhodná ke koupání, i když není zcela zakázané. Stále obsahuje značné množství sinic, které se na některých místech hromadí vlivem větru, lidé by se jim měli vyhýbat.
Podle hygieniků je kvalita vody ve všech třech sledovaných lokalitách nádrže Hoješín, Semtín a Ústupky na čtvrtém stupni z pěti. Pro koupající představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů není vhodné zejména pro děti, těhotné ženy, lidi trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. Lidé by se měli po koupeli osprchovat pitnou vodou.
Mírné znečištění přetrvává v lokalitě Panelovka na přehradě Pastviny na Orlickoústecku, kde byla zjištěna zvýšená hodnota chlorofylu-a, průhlednost dosahuje 2,3 metru. Na druhém sledovaném místě nádrže, Šlechtově palouku, se kvalita vody zlepšila a má větší průhlednost. V rybníku Hluboký na Pardubicku je patrný znatelný pokles hladiny. Voda má dlouhodobě sníženou průhlednost, což je způsobeno charakterem dna. Vyhovuje ale požadavkům na koupání.
V ostatních koupalištích v přírodě v regionu je voda zcela čistá. Bez obav mohou lidé zamířit na přehradu Březina na Svitavsku, k písníkům Březhrad, Hrádek a Mělice na Pardubicku a nádrži Konopáč na Chrudimsku. Čistá voda je také v biotopovém koupališti v Hlinsku na Chrudimsku, na Tyršově plovárně ve Vysokém Mýtě nebo na koupalištích v Jablonném nad Orlicí na Orlickoústecku a Horním Bradle na Chrudimsku.
Rybník Dlouhý na Orlickoústecku, do nějž se jinak chodí koupat lidé z Lanškrouna a okolí, se v současnosti upravuje. Kvalitu vody v něm proto do ukončení prací nikdo nesleduje. Rekreační rybník Rosnička u Svitav dalo město v minulých letech odbahnit a upravit, kvůli nedostatku vody zatím není příliš napuštěný a koupat se v něm nedá. Sezonu zřejmě zahájí příští rok.