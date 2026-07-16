Voda ve většině přírodních koupališť v Pardubickém kraji je zatím čistá. Mírné výhrady mají hygienici k nádrži u Horního Bradla na Chrudimsku, rybníku Hluboký na Pardubicku a oblasti Šlechtův palouk na přehradě Pastviny na Orlickoústecku. Koupání to ale není na překážku.
Voda v koupališti u Horního Bradla je vhodná ke koupání, i když má mírně zhoršené vlastnosti a průhlednost sníženou na půl metru. Betonová nádrž je součástí rekreačního areálu Tesla, zdrojem vody je řeka Chrudimka.
V rybníku Hluboký je dlouhodobě snížená průhlednost vody kvůli charakteru dna. Vyhovuje ale požadavkům na koupání, je na druhém z pěti stupňů znečištění. V oblasti Šlechtův palouk na Pastvinách byla naměřena zvýšená hodnota chlorofylu, průhlednost vody dosahuje 1,8 metru.
V ostatních přírodních koupalištích hygienici závady nezjistili. Platí to pro všechna kontrolovaná místa na přehradách Seč na Chrudimsku a Pastviny na Orlickoústecku, písníky Březhrad, Hrádek a Mělice na Pardubicku a nádrž Konopáč na Chrudimsku. Čistá voda je podle posledních odběrů také v biotopovém koupališti v Hlinsku na Chrudimsku, na Tyršově plovárně ve Vysokém Mýtě nebo na koupališti v Jablonném nad Orlicí na Orlickoústecku.
Rybník Dlouhý na Orlickoústecku, do nějž se chodí koupat obyvatelé Lanškrouna a okolí, se upravuje. Jakost vody v něm proto do ukončení prací nikdo nesleduje. Rekreační rybník Rosnička u Svitav nechalo město v minulých letech odbahnit a upravit, kvůli nedostatku vody zatím není příliš napuštěný a koupat se v něm nedá. Sezonu zřejmě zahájí příští rok.