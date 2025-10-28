Chrudimsko chce vodárny zpátky pod svou kontrolu. Ve hře jsou stamiliony

David Půlpán
  8:52aktualizováno  15:16
Obce na Chrudimsku chtějí převzít zpět provozování tamních vodáren, které v roce 2006 na 25 let svěřily do rukou rakouské firmy Energie AG. Po roce 2030 chtějí znovu řídit, komu voda patří, kolik bude stát a kam poputují peníze, které lidé zaplatí za vodné a stočné. Bude je to však stát stamiliony.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Když zahraniční investoři na počátku tisíciletí chtěli investovat do provozování vodáren, většina obcí v Pardubickém kraji nabídky odmítla. Peníze zlákaly pouze starosty na Chrudimsku, kteří pronajali tamní vodárny na 25 let společnosti Energie AG za 155 milionů korun. Nájemní smlouva končí v roce 2030 a tamní obce se připravují na rozvod. Věří, že jim to od roku 2031 umožní lépe kontrolovat cenu vody, řídit provoz vodáren a investovat do nich.

„Mezi zástupci obcí převažuje názor na ukončení spolupráce anebo získání kontroly nad provozováním, ta jednání nyní rychle postupují dopředu. Buď si založíme vlastní společnost na provozování vodáren, nebo koupíme stávající,“ uvedl předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace (VAK) Chrudim a starosta Chrudimi František Pilný.

Dvacet milionů ročně zůstane doma, doufají starostové

Zatímco společnost VAK Chrudim vlastní sítě a je pod kontrolou obcí, Vodárenská společnost Chrudim, která vodárenskou soustavu provozuje, je z 95 procent vlastněna Energií AG Bohemia a VAK v ní má zbylý pětiprocentní podíl. Provozní společnost generuje každý rok zisk kolem dvaceti milionů korun, které jdou do zahraničí. Obce doufají, že po jejím převzetí tyto peníze využijí pro investice do sítí.

Má to však háček. Pokud starostové budou chtít převzít Vodárenskou společnost, budou za ni muset investorovi zaplatit. Podle Pilného se cena odhaduje na 300 milionů korun.

„Vychází to ze znaleckého posudku. Je v tom vše – auta, technika, zaměstnanci, software, nové technologie. Převedli jsme na ně například dispečink, což si myslím byla chyba. Oni jej samozřejmě vybavili, a my už nejsme schopni se vrátit k manuálnímu provozu, jaký tu byl dříve,“ uvedl Pilný.

Obce však doufají, že to nakonec nemusí být tak nákladné. „Je to cena k jednání,“ uvedl starosta Heřmanova Městce Aleš Jiroutek.

Pokud by se obě strany nedokázaly dohodnout, bylo by to drahé pro všechny. Investorovi by zůstala provozní firma bez vodáren, obce by musely vybudovat novou společnost na zelené louce. Navíc obce spoléhají na to, že s převzetím stávající firmy bude zajištěno, aby nadále přinášela zisk.

„Pokud by to dobře dopadlo, tak to bude pořád stejná firma se stejným řízením, jen s jiným vlastníkem. Efektivita by tak měla zůstat stejná,“ řekl starosta Luže a místopředseda VAK Chrudim Ladislav Peterka.

Díky generování zisku by se tak podle Pilného investice do provozní firmy do deseti patnácti let zaplatila. Samotný investor už dal několikrát najevo, že by rád v provozování vodáren pokračoval. Ředitel Vodárenské společnosti Chrudim Roman Pešek před časem uvedl, že by po roce 2030 mohly obce získat větší akcionářský podíl, a tím i vyšší příjem z dividend. Obcím se ovšem takové řešení nelíbí. „Většinový názor je, že chceme získat kontrolu nad provozováním vodáren,“ uvedl Peterka.

Prioritou je bezpečnost, připomíná Hlinsko

Dokonce i město Hlinsko, které jako druhý největší akcionář, bylo velmi rezervované k diskusím o převzetí provozu vodáren, je tomu nyní nakloněno.

„Klademe ale velký důraz na ekonomiku, nesmí to být založené jen na nějaké dojmologii. A prioritou je pro nás bezpečnost, nesmí to narušit dodávky vody a její čištění,“ uvedl starosta Hlinska Miroslav Krčil. Dodal, že pravá chvíle pro definitivní rozhodnutí přijde až po komunálních volbách v roce 2026.

Chrudim přišla o vliv na vodárny, v představenstvu nemá nikoho

Do vlastních rukou se rozhodly vzít dodávky vody a její čištění například samosprávy na Šumpersku a na Sokolovsku. Odkoupily od zahraničních investorů provozní společnosti tak, jak to nyní chystá Chrudim. I když obce dostanou vodu zpátky pod svou kontrolu, nemusí to peněženky občanů poznat. Rozdíl by měl nicméně spočívat v tom, že občany zaplacené vodné a stočné už nebude na dividendách odcházet soukromému vlastníkovi, ale vrátí se do infrastruktury.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro čekají dvě výluky za sebou, po víkendové přijde sváteční. Provoz MHD ovlivní i prázdniny

Cestující už jsou na to zvyklí. Rekonstrukce stropní desky stanice Florenc omezuje provoz metra C pravidelně. Ani výluka linky B kvůli rekonstrukci stanice Českomoravská není žádná novinka. Tentokrát...

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Tajemství Prahy na státní svátek: Dny otevřených dveří a speciální akce, které nesmíte minout

Den vzniku samostatného československého státu patří mezi nejvýznamnější české státní svátky. Letos si můžete volný 28. říjen užít například při návštěvě otevřených úřadů, muzeí či historických...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Řidiči zpozorněte! Od listopadu platí povinnost zimních pneumatik

Řidiči by neměli otálet s přezutím. Od 1. listopadu totiž vstupuje v platnost zákonná povinnost mít na autě zimní pneumatiky, a to až do 31. března. Nejde přitom jen o formalitu – zimní gumy...

Konečná, Feri a Kopřiva. Co dělají někdejší poslanečtí benjamínci dnes?

Politická kariéra mladičkých poslanců začala slibně, někdy ale také rychle skončila. Jejich cesty vedly různými směry – z lavic poslaneckých do těch Bruselu, pryč z politiky nebo do lavice...

Festival ve znamení fascinujících hlasů z celého světa. Čeká nás deset pozoruhodných koncertů

Na festivalu Prague Sounds vystoupí například mexická zpěvačka Silvana Estrada, umělec Alva Noto a kytarista Fennesz. Mezinárodního mezižánrový hudební festival začíná v sobotu.

28. října 2025  21:15

Tisíce Plzeňanů oslavily státní svátek, za levné vstupné viděli výstavy či zoo

Tisíce lidí dnes v Plzni využily akci města a státní svátek strávily prohlídkami muzeí, galerií, památek či zoologické zahrady. Na tradiční oslavy vzniku...

28. října 2025  19:23,  aktualizováno  19:23

Provoz na dálnici D35 směrem na Moravu zablokovaly nehody u Dašic

Kvůli dvěma nehodám je uzavřena dálnice D35 mezi exitem 144 Časy a exitem 148 Dašice. Doprava stojí ve směru z Hradce Králové na Olomouc, řekl mluvčí krajské policie Tomáš Dub.

28. října 2025  18:42,  aktualizováno  20:21

Dálnice D6 u Hořesedel je po nehodě čtyř osobních aut průjezdná

Dálnici D6 u Hořesedel na Rakovnicku ve směru na Prahu uzavřela dnes vpodvečer na víc než dvě hodiny nehoda čtyř osobních aut. Dva lidé utrpěli lehká zranění....

28. října 2025  18:28,  aktualizováno  20:43

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Telči připomínají pamětní desky letce RAF Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala

Dvě nové pamětní desky v Telči na Jihlavsku připomínají válečné letce Jaroslava Zapletala a Adolfa Koukala. Oba se ve druhé světové válce zapojili do bojů...

28. října 2025  17:51,  aktualizováno  17:51

V Bouzově odhalili pamětní desku rodákovi a letci RAF Františku Navrátilovi

Pamětní deska rodákovi a letci britského Královského letectva (RAF) Františku Navrátilovi byla dnes odpoledne odhalena v Bouzově na Olomoucku, kde se tento...

28. října 2025  17:33,  aktualizováno  17:33

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd na dálnici. Komplikace potrvají hodiny

Převrácený kamion blokuje v Praze nájezd z Kbelské ulice na dálnici D10. Vozidlo prorazilo svodidla, leží na boku. Komplikace potrvají zřejmě několik hodin.

28. října 2025  17:02,  aktualizováno 

Tři dny divadelní a hudební extáze. Do Paláce Akropolis míří porce zábavy s loutkami v hlavní roli

Ve čtvrtek v žižkovském klubu Palác Akropolis začíná Mezinárodní festival Nekropolis. Nabídne loutky, hudbu a divadelní experiment. Přijedou na něj umělci z celé Evropy v čele se světoznámým...

28. října 2025  18:47

Plzeň při oslavách státního svátku udělila městská ocenění čtyřem osobnostem

Čtyři lidé, kteří se svou prací zasloužili o dobré jméno Plzně, obdrželi dnes při tradičních oslavách vzniku samostatného Československa městská ocenění....

28. října 2025  17:05,  aktualizováno  17:05

Smělý přepych: Bob Mackie, jevištní kouzlo a výběr z luxusních, na míru šitých oděvů

28. října 2025  17:55

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Kasowitz LLP a Mishcon de Reya LLP zveřejňují aktualizovanou zprávu o politickém pronásledování starosty Tirany Eriona Veliaje

28. října 2025  17:46

Sídliště Solidarita

Pozdní podzim na Sídlišti Solidarita v Praze 10-Strašnicích.

vydáno 28. října 2025  17:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.