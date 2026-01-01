Politici kvůli volbám letos zdražovat nebudou, soukromé firmy ano

Obyvatele Pardubického kraje čeká v letošním roce další nárůst nákladů spojených s provozem domácností. Vyšší účty zaplatí především za vodné, stočné a teplo. Tedy za komodity, které povětšinou dodávají soukromé firmy.
Naopak ceny jízdného v městské hromadné dopravě, vstupného do plaveckých bazénů nebo nájemného v městských bytech zůstanou beze změn. Vyplývá to z ankety mezi městy a dodavateli služeb v regionu.
|
Levné bydlení v Pardubicích? Už jen vzpomínka. Ceny nájmů rostou, dostupnost padá
Rozpor má poměrně snadné vysvětlení. Na podzim se konají komunální volby, ve kterých lidé budou vybírat nové zastupitele, a tak je logické, že ti stávající nechtějí voliče naštvat zdražováním popelnic nebo jiných poplatků.
Ovšem takové zdražení vody oznámily všechny vodárny v kraji. V Chrudimi stoupne vodné a stočné o necelá čtyři procenta na 121,55 koruny za metr krychlový. Obyvatelé tam platí dvousložkovou cenu, pevná složka je 1 978 korun a letos vzroste na 2 206 korun ročně. Ve Svitavách a okolních obcích budou lidé za vodu platit 113,72 koruny za metr krychlový, což je meziroční nárůst o 4,5 procenta. V Ústí nad Orlicí zdraží vodné a stočné o více než procento na 114,72 koruny.
V Pardubicích voda zdraží o 2,6 %
Na Pardubicku musejí domácnosti počítat s navýšením nákladů o 2,6 procenta, vodárny zde cenu zvyšují na 156,75 koruny za metr krychlový. Čtyřčlenná rodina si tak ročně připlatí v průměru o 500 korun více. Takzvaně sociálně únosná cena pro Pardubický kraj činí pro letošek podle vodohospodářů 180,56 koruny za metr krychlový.
„Úprava ceny není nikdy jednoduché rozhodnutí. Vnímáme dopad na domácnosti i firmy, ale zároveň musíme zajistit, aby služby spojené s dodávkou pitné vody a čištěním odpadních vod byly bezpečné, spolehlivé a dlouhodobě udržitelné,“ uvedl generální ředitel pardubických vodáren František Masař.
Více peněz zaplatí lidé také za teplo. Elektrárny Opatovice zvyšují od ledna cenu na 907,54 koruny za gigajoule (GJ), zatímco loni to bylo 868,45 korun za GJ. „Pokud uvažujeme průměrnou čtyřčlennou domácnost s roční spotřebou tepla přibližně 23 až 25 GJ, představuje tato změna meziroční navýšení celkových nákladů asi o 900 až tisíc korun za rok. V přepočtu na měsíc jde přibližně o 80 korun navíc,“ řekla mluvčí EOP Hana Počtová. Z Opatovic odebírá teplo 63 tisíc domácností a institucí v Hradci Králové, Pardubicích, Chrudimi a okolních obcích.
Ve Svitavách stálo loni teplo 964,24 koruny za GJ, cenu pro rok 2026 zatím dodavatel radnici nesdělil. V Ústí nad Orlicí dodává teplo městská firma Tepvos. Loni byl GJ za 669,97 koruny, letos plánuje zdražit na 716,80.
Ceny v městské hromadné dopravě zůstanou stejné. MHD funguje v Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Pardubicích. V Ústí nad Orlicí se jízdné dlouhodobě nemění, základní jízdenka pro dospělého stojí deset korun. V Chrudimi vyjde na 12 korun, při platbě kartou je o dvě koruny levnější. Svitavy MHD nemají, Středisko sociálních služeb Slavia zde však provozuje taxi pro seniory.
V Pardubicích bude papírová jízdenka stát i nadále 25 korun. Většina cestujících platí elektronicky, kdy v první zóně zaplatí 18 korun při cestě delší než tři zastávky. „Zdražovat nemáme v plánu, to by se muselo stát něco hodně neočekávaného, abychom o tom uvažovali,“ uvedl ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.
Ostatní poplatky téměř beze změn
Změny cen nechystají ani provozovatelé plaveckých bazénů. Ve Svitavách město bazén zmodernizovalo a otevřelo letos v září. Hodinové vstupné pro dospělého návštěvníka činilo v roce 2025 135 korun a stejná cena zůstane i od ledna. V Pardubicích, Chrudimi a Ústí nad Orlicí zaplatí lidé za hodinu až hodinu a půl od 77 do 145 korun, výhodnější jsou abonentní vstupy.
„Ceny jsme měnili někdy před dvěma lety, zatím je necháváme stejné. Zvažujeme, že zdražíme vstupné do sauny, protože jsme ji rekonstruovali. Ale hned od ledna to neuděláme,“ řekl ředitel Sportovních areálů města Chrudim Luděk Marousek.
Beze změn zůstanou také místní poplatky za psy, které se pohybují od tisíce korun do 1 500 korun pro chovatele bydlící v bytových domech. Lidé v rodinných domech nebo senioři mají slevu.
Výše poplatků za odpady se rovněž výrazně měnit nebude. Nejnižší částku zaplatí opět obyvatelé Pardubic, a to 650 korun. V Chrudimi stojí odvoz odpadu tisíc korun. Ve Svitavách služba mírně zdraží o 12 korun na 1 068 korun, naopak v Ústí nad Orlicí zlevní z 1 080 na 960 korun. Standardní nájemné v městských bytech zůstane stejné jako letos a pohybuje se zhruba od 75 korun do 135 korun za metr čtvereční.