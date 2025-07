Když na jaře 2010 došlo k úplné demolici Chroustovického mlýna včetně turbínového domku s Francisovou turbínou z roku 1929, nikdo v obci moc nevěřil, že se podaří potenciál mlýnského náhonu k výrobě elektrické energie ještě někdy využít. Ačkoli tehdejší majitelé se do stavby nové budovy postavené na místě původního mlýna pustili s velkým nadšením, záměr skončil nezdarem. Na místě zůstala stát jen hrubá stavba, pod kterou z betonové trubky vytékala zbůhdarma voda.

Ve chvíli, kdy majitelé začali areál s budovou a pozemky prodávat, ředitel učiliště Jaroslav Bálek neváhal, sepsal svému zřizovateli koncept s odůvodněním, proč budovu s náhonem koupit, a kraj na to v roce 2019 přistoupil. Vedla ho k tomu celá řada důvodů.

Jednak nad bývalým mlýnem náhon prakticky v celé dálce protéká areálem barokního zámku, ve kterém sídlí odborné učiliště. Nejde jen o architektonický vodní prvek dotvářející kompozici zámeckého parku, ale také stavebně technický, neboť náhon protéká pod zámkem a zavodňuje základový profil budov tvořený roštem z dubových trámů, který zajišťuje statiku budov.

Velké úspory

Druhým důvodem bylo energetické využití obnovením malé vodní elektrárny. „Za elektrickou energii naše škola ročně zaplatí 1,7 milionu korun. Kromě prázdnin máme spotřebu 24 hodin denně. Kromě strojů v učebnách odborného výcviku je energeticky náročná školní kuchyně i domov mládeže. Elektrárna při plném výkonu vykryje čtvrtinu denní a polovinu noční spotřeby. Půjde o úsporu zhruba půl milionu korun ročně,“ předpokládá ředitel Odborného učiliště v Chroustovicích Jaroslav Bálek.

Nové zařízení s Kaplanovou turbínou o výkonu 12 až 15 kW přinese úspory na energiích, které po svých organizacích během energetické krize vyžadoval Pardubický kraj.

„Bezprostředně po raketovém zvýšení cen energií v roce 2022 jsme vyzvali všechny naše organizace, aby připravily plán opatření ke snížení energetické náročnosti našich objektů. První vlaštovkou byla Průmyslová střední škola v Letohradě, která koncem roku 2023 uvedla do provozu malou vodní elektrárnu na Tiché Orlici. Myslím, že podobné projekty patří mezi ty nejlepší v oblasti energetických úspor,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Zcela nová elektrárna, která částečně využije i dochované části původní elektrárny, jako je například stavidlový jez, náhon nebo odpadní kanál, poslouží i pro praktickou výuku žáků v technických oborech, v rámci kterých se mohou zapojit do údržby a provozu elektrárny. Stavba by mohla být dokončena do konce roku 2026.

„Vysoutěžili jsme projektovou dokumentaci. Firma zajistí kromě dokumentace i průběh stavebního řízení a bude součinná při výběru dodavatele. Pokud stavební řízení proběhne hladce, tak na jaře vysoutěžíme firmu. V podstatě se jen namísto původní elektrárny osadí nová turbína, která se zastřeší,“ říká Bálek k investici s předpokládanou cenou 13,3 milionu korun.

Vylepší i jez

Opravou projde i hlavní jez na Novohradce, který navádí vodu do parku a do náhonu budoucí elektrárny. Loni ho poškodila povodeň. Povodí Labe má na jeho rekonstrukci již stavební povolení. Půjde o moderní vakový jez.

Škola chce do budoucna využít i přestavěný objekt mlýna. „Máme studii na rekonstrukci budovy bývalého mlýna na dílny odborného výcviku gastrooborů – pekař a cukrář, kde bychom rádi měli obchůdek s gastrovýrobky a ve třetím patře též 25 míst pro ubytování žáků,“ dodal ředitel školy.