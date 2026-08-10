Přírodní koupaliště v Hejnicích na úpatí Jizerských hor na Liberecku má vyschlý přítok a před několika lety vybudovaný vrt nestačí na obměnu vody v něm. Město proto snížilo vstupné na deset korun. Běžně je 40 korun, zlevněné 20 korun, řekl dnes ČTK starosta třítisícového města Jaroslav Demčák (Za lepší Hejnice).
Potok napájející městské koupaliště vyschnul před několika dny, z vrtu je možné denně získat 170 kubíků denně. "Na obměnu vody v koupališti bychom potřebovali dvakrát více," řekl starosta. Znát to je podle něj i na teplotě vody v betonové nádrži. I když z vrtu do ní přitéká voda o teplotě šesti stupňů Celsia, voda v koupališti má 25 stupňů. "Na Hejnice je to hodně atypické, protože běžně s tím vrtem má voda 21 stupňů," dodal Demčák.
Ani vizuálně už lehce nazelenalá voda ke koupání v nádrži příliš neláká, přestože podle výsledků mikrobiologického rozboru z minulého týdne je nezávadná. "Je to běžná přírodní voda, to znamená, že to není tím, že by tam byly sinice, ale je tam nějaký podíl jemného bláta, které tam nateklo z přírodního přítoku," uvedl Demčák. Nazelenalá voda ale návštěvníky odrazuje, chodí jich asi polovina obvyklého počtu. O víkendu jich přišlo každý den kolem 100.
Řešením by podle starosty bylo, stejně jako na začátku léta, vypuštění a vyčištění nádrže, která má objem 5500 metrů krychlových. Za současných podmínek to ale podle Demčáka už nemá smysl. "Sto sedmdesát kubíků na 5500 kubíků objemu je málo. To stačí na to, aby odteklo to, co plave na hladině, ale na velké čištění to není. Minule to z vrtu natékalo 16 dní, takže když bychom teď koupaliště vypustili, tak bychom v uvozovkách mohli znovu otevírat na konci srpna, a to už je konec sezony," dodal starosta.
Problémy s nedostatkem vody pro koupaliště začaly mít Hejnice před zhruba pěti lety, proto město vybudovalo vrt. Do budoucna by dostatek vody pro koupaliště měl zajistit další vrt, který chce město vybudovat při plánované rekonstrukci areálu s odhadovanými náklady 80 až 120 milionů korun. Práce budou podle starosty kvůli vysokým nákladům rozdělené na etapy. "První věc, co musíme udělat, tak je zdroj a rekonstrukce betonové vany," uvedl Demčák. To si odhadem vyžádá kolem 20 milionů korun, práce začnou zřejmě nejdřív za dva roky.