Sto let staré plovárně u Chrudimky hrozí konečná, oprava neprošla o jeden hlas

Mohlo by to být jedno z nejhezčích míst v Pardubicích. Na břehu Chrudimky, v zeleni, kousek od vyhledávané lokality Červeňák. Jenže místo toho stará vojenská plovárna, která letos slaví sto let od dokončení, vypadá jako ruina určená k demolici.

Roky politici bádají, co s ní udělat. Na posledním jednání zastupitelstva radní předložili po dlouhé době alespoň nějaký plán – převést nemovitost na Rozvojový fond, který by ji opravil. Ovšem návrh o jediný hlas neprošel. Pro předkladatele návrhu to bylo zklamání.

„Nyní reálně hrozí, že budova do několika let bude v tak špatném stavu, že ji bude nutné zbourat,“ řekl starosta pátého městského obvodu a radní města za ANO Jiří Rejda.

Ten se na ostatní kolegy ze zastupitelstva hodně naštval. Podle něj zamezili jedné z posledních šancí pro plovárnu. „Je hromada chytrých lidí, která ví, co s tím udělat, ale deset let se kolem toho nic neděje. Predikuji, že budova bude za několik let bohužel zbourána,“ doplnil Jiří Rejda.

Z jednání zastupitelstva vyplynulo, že se dost politiků bálo převést majetek do Rozvojového fondu Pardubice. Podle opozičního zastupitele Vojtěcha Jirsy (Piráti) měl fond nejprve předložit koncepci rozvoje a strategii rozvoje, což neudělal. „Ad hoc se mu předhazují projekty, s kterými si město neví rady. My nevíme, v čem by byl fond kompetentnější než město,“ řekl Jirsa.

Další opoziční zastupitel Filip Sedlák nechtěl předávat majetek fondu kvůli tomu, že v něm policie momentálně vyšetřuje hned dvě kauzy spojené s parkovacím domem. Jeho současní a bývalí funkcionáři tak čelí trestním stíháním. „Kvůli stíhání politiků města odmítáme převádět jakékoli další finanční plnění či dotace nebo majetek do této společnosti, jejíž členové představenstva se chovají takto rizikově. Vyvedením majetku z města zcela ztratíme povědomí o tom, jak je s ním nakládáno,“ řekl Sedlák zvolený za Naše Pardubice.

Plovárnu nechali postavit důstojníci

Vojenskou plovárnu si v roce 1925 nechali u řeky postavit důstojníci železničního pluku a podle pamětníků byla v meziválečném období v Pardubicích vyhlášená. Vojáci dokonce zvýšili jez, aby v řece byla dostatečná hloubka. Plovárnu tvořil parkový komplex s dřevěnými kabinkami na převlékání, s plovoucím bazénem, skluzavkou a vory. Po německé okupaci přestala fungovat.

Podle Rejdy by fond mohl vyhlásit veřejnou soutěž a na delší dobu budovu poskytnout za nulové nájemné investorovi, který by ji opravil a provozoval. Teď je prázdná a dlouhodobě chátrá. V jakém je reálném stavu, by ukázaly až technické posudky. Uvnitř zůstal i starý nábytek. V hlavním sále je dochovaný kazetový dřevěný strop.

„Objekt stavěli vojáci, město ho v minulosti převzalo do svého majetku. Je tady hlavní sál, jsou tady pomocné kanceláře, chybí tady sociální zařízení, které tady nikdy nebylo, protože tady není voda ani kanalizace, podařila se sem jen přivést elektřina,“ řekl Milan Ujec z odboru majetku a investic magistrátu.

O využití budovy uvažovala radnice opakovaně, bylo i vícero zájemců. Všechno ztroskotalo na tom, že nemá vodu a kanalizaci. „Budeme jednat o dalším využití objektu. My jsme to probírali na poradě vedení a stanovili jsme si další kroky. Brzy je oznámíme,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Využití okolí plovárny navrhuje územní studie, v budově by mohl být gastroprovoz, kolem relaxační zóna nebo malý amfiteátr. Městský obvod tam v blízkosti stavěl griloviště, pumptrack a dětské hřiště. Zastupitelé si jako pojistku odhlasovali, že nakládání s budovou plovárny bude v jejich kompetenci. „Stav plovárny je vizitkou lidí, kteří tady vládnou,“ dodal Sedlák.