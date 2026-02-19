Roky si lidé z okolí pardubického letiště stěžovali na hluk z letadel. Iritovaly je hlavně vrtulníky, které kroužily hodiny v okolí ranveje.
„Od pondělí do pátku je to fakt šílené, každou chvíli vám krouží hlučný stroj kolem baráku. Poslední vrtulníky přistávají těsně před 22. hodinou, je to náročné. Lepší to je jen v pátek, to se létá tak do 16 hodin. Mám obavu, že ani tato garnitura politiků nám nijak nepomůže a vrtulníky budou dál porušovat letovou hladinu a jiné normy,“ uvedl před časem Jan Ilič, který bydlí na východní straně letiště.
Ostatně před deseti roky byly nářky lidí natolik silné, že se společnost LOM Praha rozhodla městu alespoň částečně nepohodlí kompenzovat. Radnici dala milion korun, za které se měl zvelebit veřejný prostor. Podmínkou dárce bylo, aby město peníze rozdělilo rovnoměrně mezi hlukem nejvíce zatížené oblasti, tedy Nemošice, Duklu a Svítkov. Starostové příslušných městských obvodů vybrali akce, které chtějí z těchto peněz dotovat.
Před pár týdny se lidem ulevilo. Vrtulníky ze státního podniku LOM Praha, který v Pardubicích roky provozoval centrum leteckého výcviku, se přestěhovaly do Přerova. Jenže radost nevydržela dlouho. Už za pár týdnů přiletí z Čáslavi do Pardubic jiné hlučné stroje – švédské stíhačky JAS-39 Gripen.
„První gripeny přelétnou do Pardubic začátkem března. Zároveň je tam plánován výcvik personálu,“ uvedla mluvčí čáslavské základny Hana Havrdová.
Letové akce v Pardubicích budou v pracovní dny od 9 do 23 hodin, pokud to bude s ohledem na plněné úkoly možné. Předpokládají se jeden až dva cvičné lety denně. V případě potřeby mohou gripeny vzlétat a přistávat i z Náměště. Navíc letouny budou hlídat český vzdušný prostor, takže v případě potřeby mohou létat i hluboko v noci.
„Víme o tom a věříme, že s tím problém nebude. Přece jen gripen má na rozdíl od vrtulníku tu výhodu, že je hned pryč,“ uvedl Jiří Rejda, starosta pátého městského obvodu, který leží u letiště.
Stížnosti chodí spíš na dopravní letadla
Podle něj si lidé na hluk z letadel stále stěžují, ale zdaleka ne tak silně jako před lety. Otázka je, jestli to je tím, že si zvykli, nebo tím, že stížnosti jim stejně nic nepřinesly. „Když to srovnám s roky 2014 a 2015, kdy jsem jako starosta začínal, je těch stížností podstatně méně. Klidně o 90 procent,“ uvedl politik z hnutí ANO, který navíc dodává, že v poslední době si obyvatelé Dukly a okolí více stěžují na dopravní letadla než na vojáky. „Lidem dost vadí noční lety charterů, kterých je v létě poměrně dost,“ doplnil Rejda.
Při posledních návštěvách gripenů v Pardubicích, kterých bylo během pár let hned několik, si lidé také dost stěžovali na rámus. „Většinou se piloti snažili jít nad pole, ovšem když se párkrát rozhodli dát si průlet nad domy, tak to byla síla. Děti se bály, ten hluk je fakt šílený,“ uvedl Ilič.
Výcvik na letišti Pardubice je podle vojáků nyní naplánován tak, aby nebyly omezeny schopnosti taktického letectva ani narušeny alianční závazky. Armáda prý chce učinit maximum pro omezení hlukové zátěže v okolních obcích.
„Byla to síla.“ Dva měsíce a skoro 600 letů, gripeny Pardubice nešetřily
Ministerstvo obrany zmodernizuje vojenské letiště v Čáslavi za 5,33 miliardy korun bez DPH. Zakázku počátkem února projednala vláda. Smlouvu chce ministerstvo podepsat do konce března, modernizace by měla začít letos na jaře. Stavební práce a následná certifikace letiště včetně kolaudace stavby jsou naplánovány na dva roky.
Ze základny taktického letectva v Čáslavi by měly v budoucnu vzlétat letouny F-35, aktuálně zde sídlí gripeny a L-159. Modernizace je podle ministerstva nezbytná pro další zabezpečení plnohodnotného provozu letecké techniky české armády i ostatních zemí Severoatlantické aliance.