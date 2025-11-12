A oslava bude stylová, jak jinak než v punkovém duchu. Akce s názvem „Krásný Volant fest aneb 30 let“ se uskuteční v sobotu 15. listopadu v pardubickém klubu ABC.
Kromě Volantu zahrají také Bóďa a Skalda z další pardubické kapely Dukla Vozovna, V.V.Ú, Nežfaleš, Punk Floyd, Vision Days, The Fialky a Bez šance. Samotní oslavenci se na pódiu ukážou ve 21.30, série vystoupení ale poběží už od 16 hodin. Vstupenky jsou k mání v předprodeji za 400 korun, na místě pak za pětistovku.
„Bude to řádná oslava se spoustou hostů, se kterými se známe léta,“ říká kapelník, kytarista a zpěvák Volantu Pavel Milichovský.
S výběrem hostů na kulaté výročí příliš neváhal. „Zaprvé se s nimi známe dlouho osobně a je s nimi sranda, na oslavu si přece nepozvete nudné týpky. A zadruhé jsou aktivní a pořádají taky něco podobného, co my. Co si zkrátka neuděláš sám, to nemáš,“ dodává Milichovský.
Samotný Krásný Volant fest pořádá nepřetržitě od roku 2000. „Poslední ročníky byly beznadějně vyprodané, přišlo tisíc lidí, a tento spěje k tomu samému,“ říká Milichovský.
Nejisté začátky
Před třiceti lety by ho nenapadlo, že za další tři dekády bude kapela pořád hrát. A navíc úspěšně.
„Tehdy určitě ne. Sestava se často měnila a vznikající tvorbou jsme si nebyli jisti. Zhruba po 10 letech si to všechno začalo sedat, ale nakonec se spoluzakladatela spoluautor Honza Vlasatík rozhodl, že odejde pracovat nadobro jako ropný inženýr do Kataru, kde se mimo jiné chytnul i v místní punkové kapele. Až kolem roku 2007 příchodem Zbyňka Bosáka si sestava fakt sedla, ohlas se zvýšil a začali jsme tušit, že nás to společně fakt baví,“ vzpomíná Milichovský.
Tehdy kluby, nyní festivaly
A jak se za tu dobu změnila česká scéna? „Obrovsky. Když jsme začínali, byly všude kluby a nebyly festivaly. Ted je to úplně opačně. Festivaly jsou v každé vesnici a kluby nikde. Koncerty se začínají dělat tak, že si pronajmeš nějaký salon či kravín a vše okolo si zařizujete s pořadatelem sami. Ale hodně pomáhají sociální sítě, bez nich by to fakt nešlo. Možná proto se ta scéna pořád drží a lidi celkem chodí. I když s takovou rapovou scénou, kterou poslouchají naše děti, se to nedá srovnávat. Ti jsou schopni naplnit O2 arénu. My jen Lucernu music Bar. Ale i za to jsme proboha nesmírně vděčni,“ říká Milichovský.
O hraní není nouze
Na vytížení si rohodně Volant nemůže stěžovat. „Pozvánky na vystoupení máme na rok dopředu, a to nemáme manažera. Živý koncert před publikem je dar. Strašně tě to nakopne, odezva bývá fakt dobrá. Někdy máme v létě i tři vystoupení za den. A lidi se ptají, co vás na tomhle může bavit? No co.Třikrát se podepisuješ klukům na pekáč buchet a třikrát holkám na prsa. A to rozhodně nevadí,“ uzavírá se smíchem kapelník skupiny Volant.