Boj o senátní křesla začíná, kandidátů na Svitavsku a Chrudimsku však ubylo

Pokud se letos při senátních volbách na Chrudimsku a Svitavsku nebude přepisovat historie, senátoři ODS Jan Tecl na Chrudimsku a Michal Kortyš na Svitavsku by měli vyhrát.

Kandidáti

v senátních volbách 2024 Volební obvod 44 – Chrudim

Jan Tecl (ODS)

Miroslav Krčil (3PK)

Vladimír Slávka (ANO)

Milan Chaloupecký (SPD)

Roman Málek (Liberálně ekologická strana) Volební obvod 50 – Svitavy

Michal Kortyš (ODS)

Pavel Havíř (SOCDEM)

David Šimek (KDU-ČSL)

Petr Štěpánek (SPD a Trikolora)

Milena Mičová (Jasný signál nezávislých)

Hynek Blaško (Správná volba)

Pavel Severa (nezávislý kandidát) Pozn.: v závorce jsou uvedeny strany, které kandidáty navrhují

V obou obvodech zatím platí, že kdykoliv se stávající senátor rozhodl obhájit své křeslo, povedlo se mu to.

Například na Chrudimsku tak byl třikrát zvolen Petr Pithart, než v roce 2012 odešel do politického důchodu. I bývalí starostové Svitav a pozdější senátoři Jiří Brýdl a Václav Koukal post v parlamentu opustili jen kvůli tomu, že o další šestileté období neměli zájem. Nic ale netrvá věčně a právě letos mají oba senátoři hodně důvodů se být o výsledek.

Senátor Tecl, nebo starosta Krčil?

Na Chrudimsku se proti senátoru Janu Teclovi postaví krajský radní a v Hlinsku oblíbený starosta Miroslav Krčil z 3PK. A protože zároveň kandiduje z druhé pozice do krajského zastupitelstva, jeho kampaň může být hodně viditelná. Do boje chce zasáhnout i na Chrudimsku zcela neznámý místostarosta Havlíčkova Brodu Vladimír Slávka z ANO. Ve volebním obvodu, který zasahuje do okresů Chrudim a Havlíčkův Brod, kandidují ještě zastupitel Pardubic za SPD Milan Chaloupecký a také zastupitel Chrudimi, někdejší tamní místostarosta Roman Málek.

„Během srpna jezdím regionem po různých akcích, ale ostrou kontaktní kampaň začnu až od září. Teď byly volby do europarlamentu, myslím, že lidé na další kampaň nejsou naladění,“ řekl Málek.

Na Svitavsku si chce křeslo ve Valdštejnském paláci udržet náměstek hejtmana, bývalý starosta Litomyšle Michal Kortyš. Zatímco na Chrudimsku se SPOLU a také Starostové postavili za Tecla, na Svitavsku komplikuje Kortyšovi obhajobu nečekaná kandidatura poslance SPOLU, starosty Svitav Davida Šimka. Oba soupeři vzešli z komunální politiky.

Kortyš byl starostou Litomyšle, Šimek starostou Svitav nepřestal být ani poté, co byl před třemi roky jako nezávislý na kandidátce SPOLU díky preferenčním hlasům zvolen do Poslanecké sněmovny. U obou je předpoklad, že stáhnou hodně hlasů ze „svých“ měst. Kortyš chce opustit práci na kraji, kde zastává post náměstka hejtmana, Šimek zase Sněmovnu. „Pokud bych měl příležitost vykonávat senátorskou roli, prostor pro rodinu a volný čas by byl výrazně větší než dnes,“ uvedl před časem Šimek.

Štěpánek se vrací po 24 letech

Silným soupeřem pro oba bude ředitel Nemocnice následné péče Moravská Třebová Pavel Havíř ze SOCDEM, který kandiduje s podporou ANO a před šesti lety postoupil s Kortyšem do druhého kola. Známá jména lze najít i ve druhé polovině startovního pole. Do politiky se chce vrátit někdejší poslanec KDU-ČSL Pavel Severa, jde do voleb jako nezávislý a sám si sesbíral potřebnou tisícovku podpisů.

Za SPD a Trikolóru zde kandiduje také Petr Štěpánek, aktér jednoho z v kraji nejsledovanějších zápasů o Senát. Před 24 lety v něm Pithart porazil Zemanova poradce Miroslava Šloufa z ČSSD a také Petra Štěpánka z ODS. Muž, který o europoslanci ODS Alexandru Vondrovi na síti X letos napsal, že skončil „jako starý totalitní šmejd“, už zjevně zpřetrhal všechna pouta k ODS, kterou pomáhal zakládat. S jednou výjimkou: Na oficiálním webu ODS v rubrice „Naši lidé“ je stále k vidění Štěpánkův profil.