Pardubický kraj bude v Poslanecké sněmovně zastupovat 10 poslanců. Získat mandát se snaží celkem 19 uskupení. V minulých volbách v roce 2021 to bylo o jednu kandidátku méně.
Poslanecké křeslo obhajují lídr kandidátky SPOLU a ministr zemědělství Marek Výborný, pardubický zastupitel a sportovní trenér Karel Haas (SPOLU), někdejší ředitel Českého rozhlasu v Pardubicích Martin Kolovratník (ANO), lékař David Kasal (ANO), sociální pedagožka Jana Hanzlíková (ANO), starosta obce Vysočina Tomáš Dubský (STAN) a Jiří Hájek (STAN).
Volby 2025
Kromě Marka Výborné a Karla Haase za SPOLU se do Sněmovny s největší pravděpodobností probojuje Marie Kršková, starostka Orlického Podhůří, která je v lidoveckých kruzích známá také jako dcera Josefa Luxe.
„Marketéři toho chtěli v kampani zlehka využít, ale pro voliče jsem byla jako každý jiný kandidát. Změna příjmení dělá strašně moc,“ nechtěla před volbami přeceňovat svůj původ zástupkyně lidovců, která byla na pátém místě kandidátky SPOLU.
V sídle ODS v Pardubicích bylo kolem páté hodiny slyšet potlesk a výkřiky nadšení, přestože volební výsledek je za očekáváním. Zástupci SPOLU tleskali lidem, kteří se podíleli na kampani. Poslanec Karel Haas řekl, že úspěch by byl volební úspěch nad 25 procenty. Zároveň si myslí, že ODS nyní čeká diskuze a reflexe, kam chce dojít za tři až pět let.
Nové tváře
Naopak Tomáš Dubský za STAN ze Sněmovny vypadne a vystřídá ho studentka Anežka Nedomová.
Výsledky - Pardubický kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Motoristé sobě
Česká pirátská strana
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
Volt Česko
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí občanů a podnikatelů
Levice
Novou tváří ve Sněmovně bude za Piráty sociální pracovnice Lenka Martínková Španihelová, které voliči dali přednost před lídrem krajské kandidátky Mikulášem Ferjenčíkem.
„Myslím, že roli hrálo, ze jsem dlouhodobě aktivní v regionu. Práce jak na krajské úrovni tak na úrovni obecní zastupitelky. Současně bylo důležité, že přináším pohled žen do politiky,“ okomentovala Lenka Martínková Španihelová své zvolení krátce poté, kdy bylo jasné že se do sněmovny dostane.
Volební účast v letošních sněmovních volbách zatím přesáhla 70 procent a některé menší volební okrsky zaznamenaly účast i přes 80 procent.