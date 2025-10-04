V Pardubickém kraji zatím vede ANO, po mandátu sahá i dcera Josefa Luxe

Autor: rl, dp, zek
  16:32aktualizováno  17:34
V Pardubickém kraji je prakticky rozhodnuto. Tři hodiny po uzavření volebních místností je sečteno 90 procent okrsků. S drtivým náskokem vede hnutí ANO, které vyhrálo volby s více než 34 procenty hlasů a ve Sněmovně by posílilo o dvě křesla. Následuje koalice SPOLU s 23 procenty, která zřejmě přijde o jedno poslanecké křeslo. S velkým odstupem následuje STAN s více než 11 procenty hlasů. Do Sněmovny by se ještě dostali Motoristé, Piráti a SPD.
Fotogalerie4

Volební účast v Pardubickém kraji přesáhla 70 procent. (3. října 2025) | foto: Hana Lanková

Pardubický kraj bude v Poslanecké sněmovně zastupovat 10 poslanců. Získat mandát se snaží celkem 19 uskupení. V minulých volbách v roce 2021 to bylo o jednu kandidátku méně.

Poslanecké křeslo obhajují lídr kandidátky SPOLU a ministr zemědělství Marek Výborný, pardubický zastupitel a sportovní trenér Karel Haas (SPOLU), někdejší ředitel Českého rozhlasu v Pardubicích Martin Kolovratník (ANO), lékař David Kasal (ANO), sociální pedagožka Jana Hanzlíková (ANO), starosta obce Vysočina Tomáš Dubský (STAN) a Jiří Hájek (STAN).

Volby 2025

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb ANO. (4. října 2025)
Alena Schillerová dorazila do volebního štábu hnutí ANO na Chodově. (4. října 2025)
Volební štáb SPD v hotelu Don Giovanni. Tomio Okamura. (4. října 2025)
Martinický palác Volební štáb strany Motoristé sobě. Petr Macinka a Filip Turek. (4. října 2025)
344 fotografií

Kromě Marka Výborné a Karla Haase za SPOLU se do Sněmovny s největší pravděpodobností probojuje Marie Kršková, starostka Orlického Podhůří, která je v lidoveckých kruzích známá také jako dcera Josefa Luxe.

„Marketéři toho chtěli v kampani zlehka využít, ale pro voliče jsem byla jako každý jiný kandidát. Změna příjmení dělá strašně moc,“ nechtěla před volbami přeceňovat svůj původ zástupkyně lidovců, která byla na pátém místě kandidátky SPOLU.

V sídle ODS v Pardubicích bylo kolem páté hodiny slyšet potlesk a výkřiky nadšení, přestože volební výsledek je za očekáváním. Zástupci SPOLU tleskali lidem, kteří se podíleli na kampani. Poslanec Karel Haas řekl, že úspěch by byl volební úspěch nad 25 procenty. Zároveň si myslí, že ODS nyní čeká diskuze a reflexe, kam chce dojít za tři až pět let.

Nové tváře

Naopak Tomáš Dubský za STAN ze Sněmovny vypadne a vystřídá ho studentka Anežka Nedomová.

Výsledky - Pardubický kraj

ANO 2011

34,66 %
strana získala 95 991 hlasů
5
+2

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

23,57 %
strana získala 65 294 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

11,02 %
strana získala 30 533 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

7,78 %
strana získala 21 550 hlasů
1
+1

Česká pirátská strana

7,7 %
strana získala 21 326 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,69 %
strana získala 21 300 hlasů
1
0

Stačilo!

4,52 %
strana získala 12 529 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,17 %
strana získala 3 257 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,44 %
strana získala 1 233 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 730 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,24 %
strana získala 676 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,18 %
strana získala 526 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,16 %
strana získala 448 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,15 %
strana získala 417 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 366 hlasů
0
0

Volt Česko

0,08 %
strana získala 231 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,08 %
strana získala 222 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,06 %
strana získala 167 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 127 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Novou tváří ve Sněmovně bude za Piráty sociální pracovnice Lenka Martínková Španihelová, které voliči dali přednost před lídrem krajské kandidátky Mikulášem Ferjenčíkem.

„Myslím, že roli hrálo, ze jsem dlouhodobě aktivní v regionu. Práce jak na krajské úrovni tak na úrovni obecní zastupitelky. Současně bylo důležité, že přináším pohled žen do politiky,“ okomentovala Lenka Martínková Španihelová své zvolení krátce poté, kdy bylo jasné že se do sněmovny dostane.

Volební účast v letošních sněmovních volbách zatím přesáhla 70 procent a některé menší volební okrsky zaznamenaly účast i přes 80 procent.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 aktuálně: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem voleb se stane hnutí ANO. První den voleb do Poslanecké sněmovny ČR zatím předznamenává vyšší volební účast, než tomu bylo před čtyřmi roky v tutéž dobu. Nakonec mohlo k volebním urnám...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

V Ostrově se otevřel zrekonstruovaný kulturní dům za 131 milionů korun

V Ostrově na Karlovarsku se po téměř roční rekonstrukci technologií a interiérů za 131 milionů korun otevřel kulturní dům. O dnešní den otevřených dveří s...

4. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Volby 2025 aktuálně: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem voleb se stane hnutí ANO. První den voleb do Poslanecké sněmovny ČR zatím předznamenává vyšší volební účast, než tomu bylo před čtyřmi roky v tutéž dobu. Nakonec mohlo k volebním urnám...

4. října 2025  17:14

V Pardubickém kraji zatím vede ANO, po mandátu sahá i dcera Josefa Luxe

V Pardubickém kraji je prakticky rozhodnuto. Tři hodiny po uzavření volebních místností je sečteno 90 procent okrsků. S drtivým náskokem vede hnutí ANO, které vyhrálo volby s více než 34 procenty...

4. října 2025  16:32,  aktualizováno  17:09

V nejmenší obci Olomouckého kraje posílilo Spolu, SPD výrazně propadlo

Nejmenší obec v Olomouckém kraji, Šléglov na Olomoucku se čtyřmi desítkami obyvatel, zaznamenala pětasedmdesátiprocentní volební účast, což je o 3,5 procenta...

4. října 2025  15:28,  aktualizováno  15:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

První obcí na Vysočině se sečtenými hlasy voličů byl Vanov na Jihlavsku

První obcí na Vysočině, kde dnes byly sečtené hlasy ve sněmovních volbách, byl Vanov na Jihlavsku. Nejvíc hlasů tam získalo hnutí ANO, hlasovalo pro ně 22 z 50...

4. října 2025  15:25,  aktualizováno  15:25

Větrníky na Bruntálsku lidé v referendu odmítli, s obecním pohostinstvím souhlasí

Větrné elektrárny nechtějí, obecní restauraci naopak ano. V Čakové a Holčovicích na Bruntálsku lidé kromě parlamentních voleb hlasovali i v referendech. Obyvatelé Čakové rozhodovali o umístění šesti...

4. října 2025  16:12,  aktualizováno  16:58

Předseda volební komise v Moravskoslezském kraji nadýchal 2,5 promile alkoholu

Předseda jedné z volebních komisí v Moravskoslezském kraji byl pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška provedená policií u něj v pátek ukázala 2,5 promile...

4. října 2025  15:07,  aktualizováno  15:44

V menších jihomoravských obcích už sečetly hlasy, bodovalo hlavně ANO

Do několika desítek minut od uzavření volebních místností sečetly komise v některých jihomoravských obcích odevzdané hlasy. V obci Nelepeč-Žernůvka na Brněnsku...

4. října 2025  15:05,  aktualizováno  15:05

Tři, dva, jedna – start! Chřipka se už vydala na tour po celém Česku

Česko právě vstupuje do chřipkové sezony, a odborníci varují před vážnými následky, zejména u seniorů, dětí a chronicky nemocných. Přesto je proočkovanost nízká, dokonce i mezi zdravotníky. Chřipka...

4. října 2025  16:33

Sněmovní volby v hradeckém kraji nejrychleji sečetli v Dílcích na Jičínsku

Hlasy voličů v letošních sněmovních volbách v Královéhradeckém kraji nejrychleji sečetli v obci Dílce na Jičínsku. Voleb se v obci s 41 voliči zúčastnilo 88...

4. října 2025  14:54,  aktualizováno  14:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sněmovní volby v Bedřichově provází tradičně velký zájem přespolních voličů

Sněmovní volby v oblíbeném jizerskohorském středisku Bedřichov na Jablonecku tradičně provází velký zájem přespolních voličů. Díky nim se volební účast už...

4. října 2025  13:39,  aktualizováno  13:39

Vítěz voleb 2025: AI model odhadl výsledky už hodinu po zavření volebních místností

Volební místnosti se dnes ve 14 hodin uzavřely a začalo sčítání hlasů. Zatímco na první oficiální výsledky si veřejnost musí několik hodin počkat, systém společnosti Blindspot Solutions dokáže s...

4. října 2025  14:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.