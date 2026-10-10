Komunální volby v Chrudimi vyhrálo ANO, získalo deset mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druhé skončilo SNK ED se čtyřmi mandáty, stejný počet zastupitelů bude mít i třetí ODS. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 44,76 procenta voličů.
Také čtvrtá Chrudim společně má tři mandáty stejně jako Lidé z Chrudimi/Piráti. Šestí jsou Chrudimáci se dvěma mandáty, Nová koalice pro Chrudim bude mít jednoho zastupitele.
Starosta František Pilný (ANO) považuje výsledek voleb za velmi dobrý, asi o procentní bod lepší než před čtyřmi lety, i když počtem mandátů se nezměnil. Povolební vyjednávání by chtěl začít hned v neděli, který subjekt bude první, zatím neví. "Spíš budou rozhodovat časové možnosti jednotlivých lidí. Prostě si zavoláme a uvidíme, jak to časově vyjde," řekl ČTK.
Pirátská strana, současný člen radniční koalice, další spolupráci s ANO nedávno odmítli. Podle lídra Daniela Lebdušky byly důvodem kroky vlády na celostátní úrovni i stagnace strategických projektů města, které má ANO na starosti. "Uděláme vše pro to, abychom sestavili koalici demokratických stran," uvedl Lebduška. Pilný jednání s uskupením Lidi z Chrudimi, kterou tvoří Piráti a nezávislí, předem neodmítl. "Kdyby si to rozmysleli, tak s nimi také budu jednat," řekl Pilný.
V roce 2022 získalo vítězné ANO v Chrudimi rovněž deset mandátů, Pilný se stal starostou podruhé. Druhé SNK Evropští demokraté (SNK ED) mělo pět zastupitelů, třetí ODS tři. V zastupitelstvu zasedli také Chrudimáci, Piráti, Koalice pro Chrudim a STAN s TOP 09. Zástupci ČSSD, kandidující pod názvem Za Prosperující Chrudim, a SPD se do zastupitelstva nedostali. Po volbách vznikla koalice ANO, Chrudimáků a Pirátů.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ANO 32,2 62257 10
SNK ED 13,58 26261 4
ODS 13,42 25942 4
Chrudim společně 10,03 19397 3
Lidé z Chrudimi/Piráti 9,56 18484 3
Chrudimáci 7,7 14883 2
Nová koalice pro Chrudim 6,05 11700 1
Dialog pro Chrudim 2,68 5178 0
SPD 2,53 4897 0
Nezávislí PRO CHrudim 2,25 4353 0
zdroj: www.volby.cz