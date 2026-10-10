Volby v Pardubicích vyhrálo ANO, má deset mandátů, druhá je ODS

Autor: ČTK
  21:27aktualizováno  23:57
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Komunální volby v Pardubicích vyhrálo ANO, získalo deset mandátů v zastupitelstvu, které má 39 členů. Druhá skončila ODS se sedmi mandáty. Třetí Žijeme Pardubice bude mít pět zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 40,17 procenta voličů.

"Samozřejmě naším cílem bylo obhájit původní stav, což by bylo minimálně 12 mandátů. To by pro nás bylo optimální, za to bychom byli rádi. Nicméně vážíme si každého hlasu," řekl primátor Jan Nadrchal (ANO).

Žijeme Pardubice letos kandidovalo se Společně pro Pardubice. Oba subjekty dostaly v minulých volbách v součtu osm mandátů, aktuálně obdržely čtyři. "Výsledek považuji za úspěch, protože letošní kampaň v Pardubicích byla podle mého pohledu mimořádně agresivní a v některých věcech nechutná ze strany některých kandidátů a politických stran. Z necelostátních politických stran jsme ale uspěli nejlépe a jsem rád, že jsme na medailových pozicích," řekl lídr uskupení a náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Čtvrtý STAN má pět mandátů, čtyři zastupitele budou mít na pátém místě Progresivní Pardubice. Šesté jsou Naše Pardubice se čtyřmi mandáty. Sedmou příčku obsadí SPD se dvěma zastupiteli. Na osmém místě skončila KDU-ČSL se dvěma mandáty.

Filip Sedlák (Naše Pardubice) dnes vyzval na sociálních sítích ostatní politické subjekty k vytvoření koalice bez hnutí ANO. Podle něj by takové spojení mohlo získat většinu. "Myslím si, že osvobodit tohle město ze spárů hnutí ANO je to nejlepší, co by ho mohlo potkat," řekl ČTK Sedlák.

Do zastupitelstva se nedostalo Srdcem pro Pardubice, nepřekročilo pětiprocentní hranici. Nové uskupení sponzoruje podnikatel Petr Dědek, který vlastní majoritu v HC Dynamo a plánuje ve městě stavbu velké multifunkční haly. "Existujeme tři měsíce a pro nás to byly první volby. Bereme to jako odrazový můstek do budoucna, víme, na čem jsme a rozhodně nic nerozpouštíme. Potřebujeme se v Pardubicích dostat do povědomí lidí, teď na to budeme mít více času," řekl ČTK lídr Josef Rak.

V roce 2022 kandidovalo v komunálních volbách v Pardubicích devět subjektů, z toho tři samostatně bez dalších partnerů. Vítězem se stalo ANO s 12 mandáty z 39 před Spolu s devíti křesly. Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice získaly po čtyřech zastupitelích. Do zastupitelstva se dostali i Piráti se čtyřmi mandáty, po třech měly Naše Pardubice a SPD. Do zastupitelstva neprošly KSČM a STAN. V koalici se spojilo hnutí ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice s těsnou většinou 20 hlasů, primátorem se stal Jan Nadrchal (ANO).

Výsledky komunálních voleb

Strana Procenta Hlasy Mandáty

ANO 22,85 211838 10

ODS 18,21 168763 7

Žijeme Pardubice 12,15 112597 5

STAN 11,65 107989 5

Progresivní Pardubice 11,11 102981 4

Naše Pardubice 9,12 84550 4

SPD 5,6 51891 2

KDU-ČSL 5,13 47557 2

Srdcem pro Pardubice 4,19 38824 0

zdroj: www.volby.cz

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