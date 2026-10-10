Volby v Ústí nad Orlicí vyhráli Oušťáci, mají sedm mandátů, druhé je Ústí 2.0

Komunální volby v Ústí nad Orlicí vyhráli Oušťáci, získali sedm mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Obhájili tak minulé volební vítězství, jeden mandát ale ztratili. Druhé skončilo Ústí 2.0 s pěti mandáty. Třetí Ústecké fórum bude mít taktéž pět zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 46,37 procenta voličů.
Čtvrté ANO má čtyři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě ODS. Šestá je KDU-ČSL se dvěma mandáty. Sedmou příčku obsadí Koalice pro lepší Ústí s jedním zastupitelem.
Oušťáci v Ústí nad Orlicí slaví podle svého lídra a starosty Petra Hájka páté volební vítězství. Potvrzuje podle něj, že lidé dokážou zhodnotit práci, kterou jeho sdružení na radnici dlouhodobě odvádí.
"Letošní výsledky jsou mezi ostatními subjekty poměrně vyrovnané. Předpokládám, že budeme opět těmi, kdo bude sestavovat koalici. Stejně jako po minulých volbách chceme oslovit všechny subjekty, které získaly mandáty v zastupitelstvu, a pozvat je k úvodním jednáním," řekl starosta.
Jako možného partnera zmínil zejména sdružení Ústí 2.0, se kterým Oušťáci už spolupracují. Spojují je podobná témata a při kampani mezi nimi nedošlo k zásadním sporům, které by narušily vzájemné vztahy. Pokračování dosavadní spolupráce si proto dokáže Hájek představit.
"Posílili jsme své pozice a druhé místo je pro nás skvělý výsledek. Minule jsme byli čtvrtí. Bereme to jako ocenění naší práce na radnici a jsme rádi, že ji lidé vnímají pozitivně. Samozřejmě bychom chtěli ve vedení města pokračovat. Navázání na dosavadní koalici je jednou z možností, jak by mohlo povolební uspořádání vypadat," řekl místostarosta a lídr Ústí 2.0 Jiří Preclík.
V roce 2022 vyhrálo volby v Ústí uskupení Sdružení nezávislých kandidátů Oušťáci se ziskem osmi křesel v 27členném zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO s pěti zastupiteli, třetí Ústecké fórum se čtyřmi. Sdružení Ústí žije mělo čtyři mandáty, tři ODS, dva SPD a jeden KDU-ČSL. Na vedení města se dohodlo sdružení Oušťáci s uskupením Ústí žije, ODS a lidovci. Starostou byl zvolen počtvrté v řadě Petr Hájek (Oušťáci).
Výsledky komunálních voleb:
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Oušťáci 26,71 32974 7
Ústí 2.0 18,88 23315 5
Ústecké fórum 17,06 21064 5
ANO 13,47 16630 4
ODS 10,74 13258 3
KDU-ČSL 8,11 10019 2
Koalice pro lepší Ústí 5,03 6208 1
Zdroj: www.volby.cz