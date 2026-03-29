Voliči ve Vračovicích-Orlově zvolili nové zastupitelstvo s účastí přes 83 pct.

V obci Vračovice-Orlov na Orlickoústecku přišlo v sobotu k volbám 83,22 procenta voličů. Voliči tam rozhodli o novém složení zastupitelstva, vyplývá z informací Českého statistického úřadu. Počet zastupitelů v obci předtím klesl pod zákonem stanovenou normu.
Obec Vračovice-Orlovmá 149 oprávněných voličů. Kandidovaly dva subjekty. Sdružení nezávislých kandidátů Vračovice-Orlov získalo 55,35 procenta hlasů a má tři mandáty z pěti. Lídryní byla současná starostka Renata Procházková Chasáková.
"Původně jsme byli jedno sdružení. Máme radost, nebyli jsme usnášeníschopní od 1. září. Můžeme pokračovat v rozdělaných projektech," řekla starostka. Funkci chce po zastupujícím zastupitelstvu obhájit.
Sdružení nezávislých kandidátů obdrželo 44,65 procenta hlasů a dva mandáty. Současný místostarosta kandidoval z pátého místa, skončil na druhé pozici a má zastupitelský mandát. Pavel Jiroušek jako lídr se do samosprávy nedostal.