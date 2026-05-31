Vraclav na Orlickoústecku obnoví bývalé lázně, chce tam mít pokoje i kavárnu

Obec Vraclav na Orlickoústecku postupně obnoví chátrající budovu bývalých lázní v barokním areálu kostela svatého Mikuláše. Historický objekt, který dlouhodobě trápí vlhkost a podzemní voda, čekají nejprve sanační práce za zhruba dva miliony korun. V budoucnu by tam měly vzniknout pokoje pro hosty a možná i kavárna. ČTK to řekl starosta Pavel Osinek (PRO Vraclav).
Rekonstrukce bude rozdělena do několika etap. Nejprve je podle starosty nutné budovu stabilizovat. "Je opravdu potřeba nejdřív zdi vysušit a pak teprve přistoupit k rekonstrukci. Na sanaci nám kraj přispěl půl milionu korun. Máme architektonický návrh, který počítá s expozicí, třemi až čtyřmi pokoji pro ubytování a případně jsme ještě uvažovali o kavárně," uvedl Osinek.
Lázně patří spolu s kostelem svatého Mikuláše a poustevnou Fráterka k památkově chráněným objektům vraclavského barokního areálu. Obec v letech 2011 až 2020 opravila kostel, ostatní objekty na obnovu čekají. V budově lázní je v současnosti expozice Tisíciletá Vraclav.
Barokní areál ve Vraclavi patří k nejvýznamnějším historickým památkám na Orlickoústecku. Komplex sloužil nejen náboženským účelům, ale také poutníkům a návštěvníkům, kteří do Vraclavi přicházeli kvůli léčivému prameni.
V kostele jsou dřevěné sochy zhotovené žáky Matyáše Brauna. Kraj, který se o sochy prostřednictvím Krajského technického muzea stará, je letos převeze do kláštera na Hoře Matky Boží v Králíkách na Orlickoústecku. Sochy se tak po více než 70 letech vrátí na místo, pro které byly vytvořeny.