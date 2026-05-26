Vraclav plánuje demolici kina, chystá modernizaci kulturního domu

Obec Vraclav na Orlickoústecku připravuje demolici bývalého kina, které vzniklo přestavbou stodoly a dnes je ve špatném technickém stavu. Na odstranění objektu má v dalších letech navázat modernizace kulturního domu i úprava jeho okolí. ČTK to řekl starosta Pavel Osinek (PRO Vraclav).
"U Vondráčkovy hospody stály stodoly. V 70. letech se hospoda zbourala a postavil se tam kulturní dům, který se na stodolu napojil a z ní se potom udělalo kino. Dnes už je to v tak dezolátním stavu, že nám nic jiného nezbývá než to zbourat. Kino jsme přesunuli do kulturního domu, kde máme moderní projektor," řekl starosta.
Bývalé kino obec zbourá nejspíš v příštím roce, má na to schválený demoliční výměr. Vraclav vychází z architektonické studie z roku 2023. Projekt má ambici vytvořit společenské centrum s tělocvičnou, které by sloužilo spolkům a sportovcům, pro kulturní akce a obecně pro setkávání lidí.
"Studie říká, že by tam měl být zrekonstruovaný kulturní dům a za ním prostranství, které by sloužilo jako zázemí restaurace. Ta teď vlastně žádné zázemí nemá a lidé sedí u hlavní silnice. Počítá se tedy s tím, že v zadních prostorách vznikne místo pro tento účel," řekl starosta.
K tomu chce obec v další části stodoly, která navazuje na bývalé kino, postavit tělocvičnu. Zástavbou vytvoří dvůr, který by mohl sloužit pro kulturní akce. "Mohla by se tam konat divadelní nebo pěvecká vystoupení. Bylo by to navíc odkloněné od návsi," řekl Osinek.
Projekt ale zároveň otevírá otázku financování a budoucích provozních nákladů. Celá investice vyjde na desítky milionů korun, řekl starosta. "Spoléháme hlavně na dotační tituly, protože ty obvykle pokryjí 30 až 50 procent nákladů. Přesto je to pro naši obec finančně náročné, protože jsme v poslední době investovali do infrastruktury," řekl starosta.