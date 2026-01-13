„Vrchní soud bagatelizoval mužovo užívání drog a chtěl přezkoumat jeho psychický stav. Zavázali jsme se tedy k vypracování revizního posudku, který jsme obdrželi v listopadu loňského roku,“ uvedl na úvod dnešního soudního líčení předseda senátu Miroslav Trávníček.
Šestatřicetiletý Petr G. byl původně souzen za přečin opilství, podle nového posudku však lze na jeho případ pohlížet jako na zvlášť závažný zločin vraždy, za což mu hrozilo až 20 let vězení.
„Obžalovaný trpí těžkou poruchou osobnosti, která vedla k rozvoji závislosti na drogách, především na pervitinu. Kvůli tomu byly v době činu narušeny jeho rozpoznávací schopnosti, zůstaly však zachované,“ vypověděl soudní znalec. I tak ale doporučil uložení detence, jako nejlepší prvek pro ochranu společnosti.
Případ se stal předloni zkraje června na autobusové zastávce na náměstí v Jevíčku. Během rozepře muž podle obžaloby na svoji partnerku a matku své dcery vytáhl tlačnou pěstní dýku ve tvaru T, kterou ji jednatřicetkrát bodl. Žena na následky zranění zemřela.
„Vliv návykové látky byl v době činu spíš podpůrný, nijak zásadně však obžalovaného neodtrhl od reality. Po spáchání vraždy navíc jednal racionálně v podobě zametení stop a odchodu z místa činu,“ dodal soudní znalec.
Obhajoba Petra G. chtěla po soudu, aby trestný čin kvalifikoval jako zabití, a to kvůli předchozím neshodám dvojice. Muž u soudu tvrdil, že poškozená jej dlouhodobě psychicky týrala a vydírala, což před soudem potvrdila i jeho matka. „Poškozená neustále mému synovi něčím vyhrožovala a vyžadovala si jeho pozornost. Činila mu tím velké problémy, on s ní nechtěl mít nic společného, chtěl žít normální život,“ řekla.
Státní zástupkyně Lenka Faltusová však trvala na zvlášť závažném zločinu vraždy, čemuž předseda senátu Trávníček vyhověl. Petrovi G. uložil 17 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Posléze má muž zamířit do zabezpečovací detence, která mu byla původně uložena.
„Senát se nakonec přiklonil k reviznímu posudku znalce, který označili vliv drog za spíše podpůrný, a muž moc dobře věděl, co dělá. Tito dva lidi se nikdy neměli potkat, a přesto neustále vyhledávali svou přítomnost. Poškozená možná nebyla příkladnou osobou, ale už nikdy nedostane šanci na svoji nápravu,“ řekl Trávníček.
Odsouzený nadále musí zaplatit dva miliony korun rodičům poškozené a další milion jejím dětem. 500 tisíc vlastní dceři a 500 tisíc synovi, kterého poškozená měla již z minulosti. Rozsudek zatím není pravomocný, procesní strany si ponechaly lhůtu na odvolání.
