Žádnými bludy netrpěl, uvedl znalec. Soud potvrdil za ubodání družky 17 let

Autor: iDNES.cz, ČTK
  11:22aktualizováno  11:28
Pražský vrchní soud poslal v úterý Petra G., který v červnu 2024 na náměstí v Jevíčku na Svitavsku ubodal svou partnerku, na 17 let do vězení. Uložil mu také zabezpečovací detenci a povinnost zaplatit rodině zavražděné ženy tři miliony korun. Potvrdil tak lednový verdikt královéhradeckého krajského soudu a zamítl mužovo odvolání. Pravomocně ho odsoudil za vraždu spáchanou obzvlášť surovým způsobem. Šestatřicetiletý muž se k činu přiznal.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vrchní soud se případem zabýval již podruhé. První verdikt, podle kterého nebyl muž kvůli duševní poruše způsobené užíváním drog za čin odpovědný, zrušil. Znalec v revizním posudku uvedl, že Petr G. netrpěl poruchou s bludy. Muž byl dlouhodobým uživatelem metamfetaminu a v minulosti se pod jeho vlivem velmi závažného jednání dopustil.

Odvolací senát v čele s předsedou Michalem Hodouškem v úterý uvedl, že souhlasí s tím, že se prvoinstanční soud přiklonil k druhému posudku. Provedl ho znalecký ústav. „Trest je uložen i s ohledem na snížené rozpoznávací a rozlišovací schopnosti obžalovaného,“ prohlásil v odůvodnění soudce.

Palackého náměstí v Jevíčku pod dohledem policie
16 fotografií

Soud podle něj přihlédl i k tomu, že vztahy mezi Petrem G. a jeho partnerkou byly z obou stran velmi konfliktní. Hodoušek uvedl, že má muž již devět záznamů v trestním rejstříku. Detence je pak podle něj nutná, protože psychiatrické léčení nebylo dostatečné.

Muž v odvolání tvrdil, že by soud měl posoudit jeho skutek jako zabití. „Byl to důsledek dlouhodobého příkoří, které mu partnerka způsobovala,“ uvedla jeho advokátka Lucie Kubínová. Petr G. doplnil, že ho žena připravila o dva byty a vytvářela na něj několik let veliký tlak, aby ji neopouštěl. Právnička uvedla, že by tak měl být potrestán nižším trestem v rozmezí od tří do deseti let. „Spokojená samozřejmě nejsem, domluvím se s klientem na dalším postupu,“ řekla po skončení jednání novinářům.

Vybouchl jsem, řekl obžalovaný. Boxerem s hroty zasadil družce třicet bodných ran

Muž ubodal partnerku 31 ranami dýkou, čin zaznamenaly pouliční kamery. Poté z místa odešel, policisté ho po pátrací akci zadrželi následující den. Je ve středním věku, přičemž drogy bral od svých 16 let, převážně pervitin a marihuanu.

Podle prvního znaleckého posudku si Petr G. postupně způsobil trvalou poruchu s bludy a v době napadení družky měl zcela vymizelé ovládací i rozpoznávací schopnosti. Kvůli bludům si myslel, že ho partnerka tajně natáčí a videa s jejich sexuálním stykem sdílí na internetové pornografické stránky.

Nebezpečného muže podezřelého z vraždy ženy v Jevíčku zadržela policie

Věřil také, že její známí mu podávají opiáty a provádějí na něm tajný výzkum. Revizní znalec ale uvedl, že opakované užívání pervitinu přivodilo muži psychotické stavy. Neznamená to ale podle něj, že by nebyl za své činy odpovědný.

Muž u prvoinstančního soudu svého činu litoval a usiloval o ústavní ochrannou léčbu namísto detence.

5. června 2024

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.