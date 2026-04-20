Vražda manželky za 150 tisíc korun u soudu. Našli ji zakopanou v lese

Autor: lan, mvo
  8:52aktualizováno  9:50
Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové začala v pondělí ráno projednávat případ dvou mužů, kteří podle obžaloby stojí za násilnou smrtí devětačtyřicetileté ženy. Jeden z obžalovaných, podle spisu oslovil druhého, aby za finanční odměnu usmrtil jeho manželku. Důvodem byly dlouhodobé neshody a vidina zisku majetkového prospěchu. Oba jsou nyní obviněni z vraždy.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Dvaadvacetiletý muž před soudem prohlásil vinu a souhlasil se všemi body obžaloby včetně právní kvalifikace. Soud však jeho prohlášení nepřijal. „A to i z důvodu, že druhý obviněný vinu neprohlásil. Pokud bychom prohlášení přijali, upřeli bychom tím druhém obžalovanému snahu obhájit se,“ uvedl předseda senátu Miroslav Trávníček.

Obžalovaný před soudem i přes prohlášení viny odmítl vypovídat, takže se četla jeho původní výpověď z přípravného řízení. „S manželem zavražděné jsme se pravidelně scházeli na krátké schůzky na odlehlých místech. Řešilo se co, kdy a jak uděláme. Chtěl prostě někoho, kdo jeho manželku sundá,“ uvedl mladší obžalovaný.

Původně chtěli společně sehnat někoho třetího, ale nakonec došli k tomu, že musí ženu „odstranit“ sami a rychle. „Konflikty mezi ní a manželem eskalovaly. Nabízel jí milion, ať si ho vezme a jde pryč, což odmítla. Tak jí odpověděl, že má teda karty rozdaný,“ dodal.

Za vraždu příbuzné na objednávku policie obvinila dva muže, soud rozhodne o vazbě

Ve spisu stojí, že jeden z mužů za vidinou finančního zisku napadl ženu nejprve tak, že ji ramenem srazil na zem podesty prvního patra rodinného domu. S cílem usmrtit ji použil 40 centimetrů dlouhou ocelovou trubku, tou ženu uhodil nejméně devětkrát do hlavy a pětkrát do oblasti horních končetin. Poškozená tak zůstala nehybně ležet. Těmito údery jí způsobil bezvědomí, krvácení do mozku a zlomeniny lebky, na které následně v řádu několika minut zemřela.

Ženě podle obžaloby nasadil na hlavu igelitový pytel, zabalil její bezvládné tělo do deky a přenesl do kufru svého auta. Na místě činu pak zametl stopy.

„Začal jsem uklízet, vytírat podlahu horkou vodou. Použil jsem celou flašku sava a ještě jsem musel vymalovat zeď, na které byly kapky krve. Barvu jsme měli koupenou na jinou plánovanou výbavu,“ popsal vrah.

Následně odjel setkal se s druhým obžalovaným, který si jeho službu objednal. Po převzetí odměny a nástrojů pro zbavení se těla odjel na Chrudimsko, kde tělo zakopal v lese. „Manžel zavražděné mi říkal, ať jednu někam hodně hluboko do lesů, aby ji už nikdo nenašel. Že je mu to jedno. Chvíli jsem jezdil po okolí a pak jsem se vydal na místo, které jsem znal z dřívějška,“ řekl.

Případ se stal minulý rok koncem května na Pardubicku. Podle policie si jeden ze dvou obviněných mužů za finanční obnos ve výši 150 tisíc korun objednal usmrcení své manželky u toho druhého, který následně vraždu domluveným způsobem vykonal. Důvodem byly podle všeho dlouhodobé rozpory v manželství a s nimi spojené nadcházející rozvodové řízení, včetně vidiny zisku majetkového prospěchu. Za „odměnu“ 150 tisíc korun pak nakoupil kola na své auto a zaplatil dluhy. „Zbytek padnul na zábavu,“ řekl.

Kriminalisté prověřují násilnou smrt ženy na Pardubicku, zadrželi dva podezřelé

Pátrání po pohřešované devětačtyřicetileté ženě z Pardubicka začalo loni 1. června, kdy její rodina nahlásila na policii, že není k nalezení. Ještě toho večera se rozjela pátrací akce, která trvala i následující dny. Kriminalisté po výsleších zjistili podezřelé okolnosti a následovaly domovní prohlídky i výslechy dvou podezřelých mužů, které policie obvinila z vraždy.

Tělo pohřešované ženy našli kriminalisté 4. června přibližně dvacet kilometrů od jejího bydliště v lese. Jevilo známky násilné smrti.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Vražda manželky za 150 tisíc korun u soudu. Našli ji zakopanou v lese

Vražda manželky za 150 tisíc korun u soudu. Našli ji zakopanou v lese

Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové začala v pondělí ráno projednávat případ dvou mužů, kteří podle obžaloby stojí za násilnou smrtí devětačtyřicetileté ženy. Jeden z obžalovaných,...

20. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  9:50

Zemědělské družstvo terčem zloděje. Zabil a odvezl tři prasata, ukradl i techniku

Zloděj kradl ve volně přístupném zemědělském družstvu v Hněvkovicích na levém...

Policisté žádají o spolupráci při objasnění případu krádeže v zemědělském družstvu v Hněvkovicích na Českobudějovicku. Zloděj ukradl techniku a zabil a odvezl tři prasata. Způsobil škodu za 800 tisíc...

20. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Praha 13 Lužiny

Praha 13 Lužiny

Většina vodních ptáků teprve zahnízďuje. Kachní máma na Nepomuckém rybníku v Praze na Lužinách už ale vyvedla rovnou jedenáct mláďat.

vydáno 20. dubna 2026  9:25

Composers Summit Prague přiváží hvězdy filmové hudby a nabídne i světovou premiéru

Slavnostní koncert hollywoodských hvězd ve Smetanově Síni Obecního domu v roce...

Do programu už 5. ročníku Composer Summitu se zapojí desítky profesionálů napříč obory od skladatelů přes supervizory po lidi z filmových studií. Vedle koncertů nabídne akce i workshopy, networking a...

20. dubna 2026  9:25

Včera v ulicích Brna proběhlo rozloučení s vozy K2, ty po městě jezdily přes 60 let. V ulicích Prahy jezdí na lince 42 i když při otevírání nového Dvoreckého mostu byla k vidění na speciální lince 28...

vydáno 20. dubna 2026  9:24

Jana Masaryka Praha 2

Jana Masaryka Praha 2

Úprava silnice po opravě potrubí v ul. Jana Masaryka Praha 2

vydáno 20. dubna 2026  9:23

Letňanský lesopark – pro zdravý pohyb jak dělaný.

vydáno 20. dubna 2026  9:23

V Brně hoří sklad plastů. Kouř je vidět na kilometry daleko, lidé nemají větrat

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na...

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahují u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....

20. dubna 2026  7:42,  aktualizováno  9:23

V městské části Letňany je několik alejí sakur neboli okrasných třešní. Doslova lemují i ulici Beranových, kde pomalu rozkvétají.

vydáno 20. dubna 2026  9:22

Nový model výuky: ve škole i ve fabrice. Kraj otestuje duální vzdělávání

Zlínský kraj chce vyzkoušet duální vzdělávání na střední škole. Žáci při něm...

Jako první škola v kraji spustí od letošního září novinku. Střední škola – Centrum odborné přípravy technické (COPT) Uherský Brod vyzkouší jinou formu výuky v podobě duálního vzdělávání. Jde o model...

20. dubna 2026  9:12

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Odlet české reprezentace na Mistrovství světa provázely komplikace!

20. dubna 2026

Definitivní sbohem jižní variantě. Když bude mít Přibyslav obchvat, tak na severu

Náměstí v Přibyslavi má neobvyklý tvar půlměsíce, uprostřed něho jsou dva bloky...

Město Přibyslav definitivně opouští myšlenku na vybudování jižního obchvatu. Trasu, kterou už roky blokuje, vyjme z územního plánu. Na jeho změně začaly už příslušné odbory pracovat. Po schválení...

20. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  8:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.