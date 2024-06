Nesáhl bych ani na mrtvou myš, líčí soudu obžalovaný z brutální vraždy

Obžalovaní podle spisu v červenci 2022 donutili osmadvacetiletého muže na Břeclavsku nastoupit do auta, kterým ho odvezli do domu známého v Lubné na Svitavsku. Měla to být odplata za údajně odcizenou marihuanu a krádež 500 korun. Několik hodin ho tam mučili a pak převezli do domu v Pohodlí na Svitavsku, kde měl Jireček trvalé bydliště.

Ve sklepě ho podle spisu několik dní mučili a muž později zemřel. Pak jeho tělo uvařili v kovovém sudu na dvoře domu, kosti spálili a zbytky těla rozvezli po okolí obce. Ze znaleckých posudků vyplývá, že poškozený trpěl mučivými útrapami a útok lze považovat za surový. Jeho tělo se nenašlo.

Úvodem se státní zástupkyně Lenka Faltusová, která pro obžalované navrhuje trest 30 a 25 let, pozastavila nad tím, že soud umožnil, aby její závěrečnou řeč, kterou přednesla ve středu odpoledne, v písemné formě získala obhajoba. „Je netaktní poskytnout advokátovi závěrečnou řeč,“ neodpustila si Faltusová.

„Bylo na místě o ni požádat,“ opáčil advokát Pavel Novotný a spustil.

„Obžaloba zaměnila v závěrečné řeči přímý úmysl za nepřímý. Na sazbě se nic nezmění, ale je tam patrná jistá nevyjasněnost. Původní právní kvalifikace byla zvlášť závažný zločin zbavení osobní svobody s následkem smrti, pak překvalifikováno na vraždu. Důkazy zločinu vraždy nebyly prokázány ani při hlavním líčení. Pokud má obžaloba dokazovat vinu mého klienta, tak toho nedostála a prokazování dle mého názoru neunesla,“ řekl Novotný a popřel spáchání skutku, jak byl uveden v obžalobě.

Podle něj se zvlášť závažný trestný čin neprokázal, Jirečkovi je možné klást za vinu nejvýše zvlášť závažný zločin zbavení osobní svobody. Tam je sazba v rozmezí 5 až 12 let .„Za přiměřený trest považuji něco kolem poloviny navrhovaného rozpětí,“ řekl Novotný.

Znovu zopakoval, že jeho klient v době smrti poškozeného v Pohodlí nebyl, setrvával údajně u své přítelkyně v Chrudimi. Ani v autě při cestě z Břeclavska poškozenému Jireček prý neubližoval, neboť to byl právě Jireček, který řídil auto.

Za smrt poškozeného podle Novotného může Golubničenko, který podal vězněnému lék Qestax, který byl v kombinaci s pervitinem smrtící.

„Jireček nebyl na místě činu, v čase podání léku byl ve svém pokoji, který byl o patro jinde. Ke smrti došlo ve spánku, tomu by odpovídala i poloha, jak byl nalezen na gauči. Tedy nedošlo k vraždě zvlášť surovým a trýznivým způsobem. Je to tedy usmrcení z nedbalosti, kterého se dopustil spoluobžalovaný Golubničenko, který podal poškozenému nejen pervitin, ale i lék Qestax,“ uvedl Novotný.

Důkazní nouzi podle něj ilustruje i to, že obžaloba uvedla, že křížek z chirurgické oceli, který si nechal Jireček udělat, měl být z titanové destičky, kterou měl poškozený v lebce.

„Nejsem iniciátorem tohoto zlého zla“

Jireček čte svou závěrečnou řeč už druhou hodinu, před sebou má 40 velkých stran.

„To je i na mě moc, nechápu, že se mě zde snaží znedůvěryhodnit. Svědek Čížek mluvil pod vlivem pervitinu. Golubničenko seto snaží hodit na mě,“ řekl úvodem Jireček.

„Je na čase si připustit, že bude vše jinak, ale to se asi nikdy nedozvíme, snad se podařila prokázat má míra neštěstí. Když vám hrozí 30 let a zasloužíte si zcela jiný trest, je těžké, když víte, jak se to stalo, a pod nátlakem medií se hroutí třeba má přítelkyně,“ líčil v soudní síni.

Z jeho úst také zaznělo, že není iniciátorem tohoto zlého zla. „Hluboce lituji toho, co jsem udělal a do konce života toho budu litovat, že jsem se nechal ukecat, že jedeme na Moravu pro nějaký telefon. Jen číst, co Golubničenko řekl, jak jsme oddělovali maso... Pro mě je nepředstavitelné vytáhnout mrtvou myš z pastičky. Jak by to vypadalo, kdybychom měli vařit člověka, vždyť by to smrdělo po celé vesnici, podle mého jsou kosti někde zakopány,“ uvedl v závěrečné řeči Jireček.

„U Jirečka se jednalo o jednání, které mělo sytit jeho anomální osobnost. Už při převozu z Lubné nastává hranice mezi vědomou nedbalostí a nepřímým úmyslem. Obžalovaní neposkytli poškozenému pomoc ani nezavolali záchranku. Poškozený zažil mučivé útrapy a jednání surovým způsobem. Byl to primitivní útok pro malichernou pohnutku,“ komentovala v závěrečné řeči státní zástupkyně Lenka Faltusová.

Golubničeko ve své závěrečné řeči zopakoval lítost a dodal, že jej spáchaný čin stále pronásleduje. „Po psychologické stránce na tom nejsem dobře. Nejsem ničeho schopen, nic jsme neplánovali, celé jsem to dělal ze strachu z Jirečka,“ řekl Golubničenko.