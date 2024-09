Stát v Polabí začne kreslit studii pro rychlovlaky, starostové se mohou přidat

Jedno z ramen vysokorychlostní železnice má vést z Prahy do Hradce Králové a Vratislavi, k tomu má být vybudována odbočka do Pardubic. Zatím poslední varianta trasy je naplánovaná podél dálnice D11 od Prahy a přibližně u Chýště na Pardubicku se má stáčet na jih do Pardubic.

Kromě Rohovládovy Bělé by se stavba mohla dotknout Chýště, Volče, Kasalic, Vyšehněvic, Vlčí Habřiny a Přelovic. Nová trať by se připojila na koridor mezi Valy a Opočínkem.

Ministr dopravy Martin Kupka na jednání v Lázních Bohdaneč minulý měsíc řekl, že obce mají příležitost podobu budoucí železnice výrazně ovlivnit. Mimo jiné proto, že trasa VRT v územním plánu kraje zatím není zakreslena a takzvané zásady územního rozvoje s VRT budou krajští zastupitelé teprve schvalovat.

„Jsme ve velmi příznivé situaci v tom, že jsme teprve před projednáním aktualizace zásad územního rozvoje Pardubického kraje a můžeme udělat krok, který jinde děláme později, a to je zadání krajinářsko-urbanistické studie. Jde o zhodnocení toho, jak železnici v území vést, jak tam formovat prostupy, jak formovat přesné zasazení trati z hlediska výškového uspořádání,“ uvedl Kupka.

Podle něj by toho starostové mohli využít. „Přizveme vás k účasti na přípravě studie, klíčové vstupy budou z vaší strany,“ řekl ministr.

Příprava stavby pardubické větve VRT, která má mimo jiné pomoci rozšířit kapacitu koridoru mezi Pardubicemi a Přeloučí, už pokročila do výběru konkrétních tras. Správa železnic (SŽ) ve studii proveditelnosti porovnávala zábor půdy, hlukovou zátěž obyvatel, narušení krajinného rázu a zábor přírodních lokalit u šesti variant.

Obce chtějí mít klid

Ve finále jsou dvě, jedna je podle odborníků nejpříznivější, druhá by mohla nejvíce vyhovovat obcím. Nebyl by u ní třeba výkup ani demolice žádného domu. Obce však zatím nepřipouštějí, že by zde železnice vznikla, žádnou variantu nepreferují, upozornil starosta Rohovládovy Bělé Václav Fišer.

Starostové argumentují tím, že VRT je zbytečná, příliš nákladná a že zničí prostředí, ve kterém teď žijí. „U nás je fantastické to, že máme klid. Že si žijeme jak v ráji,“ řekla starostka Vyšehněvic Jana Exnerová.

Správa železnic má už jasno o rychlostech, které budou soupravy na pardubické větvi dosahovat. „Rychlost 300 kilometrů v hodině by se týkala jen první části u dálnice. Oblouk, který se stáčí k Rohovládově Bělé, je naprojektovaný na 250 kilometrů v hodině a v prostoru od Přelovic dál rychlost klesá na 200 kilometrů v hodině. Připojení na koridor je na 160 km v hodině a odpovídá rychlosti vlaků, které tam jezdí dnes,“ řekl náměstek ředitele Stavební správy vysokorychlostních tratí SŽ Marek Pinkava.

Ministr Martin Kupka nabídl starostům také cestu do zahraničí za starosty obcí, u nichž vysokorychlostní trať v minulosti vznikla. Zároveň slíbil prověřit alternativní trasu, s níž starostové přišli a která by vedla podél dálnice D11 až k Hradci Králové a pak by se prudce stočila na Pardubice. Správa železnic je ale k této možnosti skeptická.