Vstupenky na Smetanovu Litomyšl zmizely během pár minut, magnetem je zámek

Nový sál postaví ve spěchu Model SmetaNOVÉHO sálu, jenž bude během festivalu Smetanova Litomyšl stát na druhém zámeckém nádvoří Až 1 200 míst nabídne sál, který letos poprvé vznikne na začátku festivalu Smetanova Litomyšl na druhém nádvoří zámku. Nahradí starou konstrukci jeviště a zastřešení. Bude vznikat ve velkém spěchu, uvedli organizátoři. „V projektu se počítají jednotlivé dny a teď už vlastně i noci, aby se to stihlo,“ řekl ředitel festivalu Michal Medek. Takzvaný Smetanový sál navrhl architekt Josef Pleskot, jeho součástí budou dva sloupy a posuvná střecha. Veřejnou zakázku na jeho vybudování vyhrálo s cenou 68 milionů bez daně konsorcium firem Excon a Gradiortech, se kterými festival ladí podpis smlouvy. Konstrukce má být vztyčena a odzkoušena do konce května, uvedl Medek. Náklady by měli uhradit sponzoři, ale i kraj a město. Národní památkový ústav požadoval, aby nové zastřešení už návštěvníkům nebránilo pohledu na renesanční sgrafita na druhém nádvoří. „Pro nás bylo důležité i to, aby stavba a bourání toho zastřešení trvaly co nejkratší dobu, v minulosti se tu stavělo minimálně tři neděle, samotná stavba a hluk zamezovaly hladkému provozu,“ uvedl kastelán zámku Petr Weiss.