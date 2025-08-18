Výbuch chemikálie v pardubické firmě JHV. Pro popáleného letěl vrtulník

Autor: dch
  18:12aktualizováno  18:19
V pardubické části Rosice došlo v pondělí k výbuchu chemikálie ve firmě JHV. Podle informací iDNES.cz v podniku prováděla testy externí firma. Jeden ze zraněných utrpěl těžké popáleniny, pro jeho transport přiletěl vrtulník.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Exploze nastala v areálu společnosti JHV v Rosicích u Pardubic. Podle zdrojů iDNES.cz tam testy prováděla externí firma. Na místě zasahovali hasiči i záchranáři.

Výbuch v pardubické Synthesii. Při havárii se zranili tři lidé

„Na místě došlo k popáleninám u dvou mužů. Jeden byl těžce zasažený, ošetřovala ho pozemní posádka i letecká záchranná služba z Hradce Králové. Pacienta jsme transportovali s závažnými popáleninami do specializovaného centra v Brně. Druhý muž měl lehké popáleniny,“ sdělil redakci iDNES mluvčí pardubické záchranné služby Josef Strašík.

