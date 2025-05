Její dramaturgii lze jednoduše označit jako nesmírně pestrou. Bude se pohybovat v širokém rozmezí od klasiky přes komorní projekt, současné moderní drama, adaptaci filmu pro pamětníky až po velkolepý muzikál či balady v plenéru.

„Novou sezonu bychom chtěli odlehčit a doplnit o nějaké komedie, které nám odcházejí. V dnešní době je pochopitelné, že lidé si chtějí v divadle a při kulturních akcích všeobecně odpočinout, a v tom jim vyjdeme vstříc,“ uvedla šéfdramaturgyně městské scény Anna Zindulková Hlaváčková.

Východočeské divadlo: premiéry

116. sezony Komorní scéna M. von Mayenburg: Bang, režie Gabriela Gabašová Městská scéna A. P. Čechov – K. Jandáčková: Váňa, režie Kasha Jandáčková M. Brooks – T. Meehan: Mladý Frankenstein, režie Petr Gazdík E.-E. Schmitt: Frederick, režie Radovan Lipus V. Wasserman – M. Frič – P. Abraham: Hotel Modrá hvězda, režie Petr Novotný V. Klimáček: Kurýr má zpoždění, režie Filip Nuckolls K. J. Erben – V. La Chia – J. Ryšánek Schmiedtová: Kytice, režie: J. Ryšánek Schmiedtová Termíny premiér jsou na vcd.cz.

Novou sezonu zahájí na Malé scéně ve dvoře černá komedie Bang, jež vypráví o malém pětiletém tyranovi Ralfu Bangovi, který sám sebe vnímá jako pána tvorstva. Pod vedením mladé režisérky Gabriely Gabašové jej ztvární Jiří Hába.

Paralelně s tím nastuduje na hlavním jevišti Kasha Jandáčková Váňu, adaptaci Čechovova klasického dramatu.

„Kasha Jandáčková má jako režisérka velký cit pro lidská dramata, která ve Strýčku Váňovi bezpochyby najdeme. Obě nás oslnila britská adaptace, která se teď hraje v Londýně s Andrew Scottem. Už předtím jsme byly rozhodnuté Váňu inscenovat, nicméně londýnské zpracování je pro nás důkazem, jak moc aktuální Váňa je. Kasha dokáže klasické texty převést do současného jazyka, ať už mám na mysli rovinu jazyka českého, tak i toho divadelního. Čechov psal své postavy s takovým pochopením a citem, že jsem přesvědčená, že se v tom lidé budou nacházet ještě dlouho po nás,“ řekla Anna Zindulková Hlaváčková.

V prosinci bude Frankenstein

Poslední premiérou roku 2025 bude v prosinci komediální muzikál Mladý Frankenstein. S režisérem Petrem Gazdíkem se diváci dostanou do transylvánského panství, kde vnuk vědce Dr. Victora von Frankensteina oživí bizarní stvoření, které se ovšem vymkne kontrole. Stejně jako Petr Gazdík se do Pardubic vrátí po pár letech i režisér Radovan Lipus, a to s inscenací romantické hry Frederick.

„Věnuje se období 19. století v Paříži a divadelní legendě té doby, kterou byl Fréderick Lemaître. Velmi úspěšný herec, tak trochu bohém, jemuž spousta lidí závidí kariéru i řadu milenek. Ale když přijde ta pravá láska, přesto z toho vztahu vycouvá, protože zjistí, že opravdového citu a autentického života není v rámci své herecké profese schopen,“ popsala Zindulková Hlaváčková.

Dále se příznivci černobílých filmů pro pamětníky mohou těšit na divadelní podobu legendární komedie Hotel Modrá hvězda, kterou připraví režisér Petr Novotný. Světovou premiéru pak bude mít autorská hra Viliama Klimáčka Kurýr má zpoždění v režii Filipa Nuckollse. „Viliam Klimáček ji napsal speciálně pro nás. Psát na zakázku u něj není obvyklé, většinou píše jen pro své divadlo na Slovensku, o to víc nás těší, že se nám věnoval,“ řekla Zindulková Hlaváčková.

Po dvou letech uvedou herci novinku i na vyhlídce hradu Kunětická hora. Repertoár obohatí Erbenova sbírka balad Kytice pod režijní taktovkou Janky Ryšánek Schmiedtové.

„Erbenovy balady jsou spjaty s přírodou, přírodními zákony, chodem roku, ale i nadpřirozenými silami, což v prostředí Kunětické hory slibuje jistou magičnost. Janka Ryšánek Schmiedtová má svou vizi. Je velkou zastánkyní žen a my bychom v naší inscenaci chtěli podpořit obrovskou ženskou sílu Erbenovy předlohy. Některé balady uvedeme formou písní, Vladivojna La Chia napíše písně i scénickou hudbu,“ přiblížila šéfdramaturgyně.

Pokračovat budou scénická čtení ve formě INprojektů i literární večery v Poediu. Pánskou šatnu nově posílí herec Jan Vápeník, jenž přichází z hradeckého Klicperova divadla a bude pro role mužů středního věku vítaným obohacením.