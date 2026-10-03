Východočeské divadlo Pardubice uvedlo v české premiéře hru Dorian

Východočeské divadlo v Pardubicích dnes uvedlo v české premiéře inscenaci Dorian, která je inspirovaná románem Obraz Doriana Graye od Oscara Wildea. Hru v roce 2021 napsali britští autoři Owen Horsley a Phoebe Eclair-Powellová. Inscenaci pro komorní prostor Malé scény ve dvoře nastudoval s pardubickým souborem režisér Adam Svozil.
Hra sleduje úpadek hlavního hrdiny, který se prolíná s Wildeovým vlastním životním příběhem, jeho pronásledováním a uvězněním. "Zatímco Dorian v bezpečí ateliéru pozoruje, jak za něj stárne a trpí jeho obraz, Wilde v soudní síni a později v cele žaláře v Readingu platí za svou odvahu být jiný," uvedla dramaturgyně Anna Zindulková Hlaváčková.
Inscenace kombinuje komedii, tragédii, horor i konverzační a situační humor. "Adaptace nás zaujala, vyjadřuje se dnešními slovy, v dnešních souvislostech. Kombinuje příběh Doriana a jeho autora, který se v příběhu zrcadlí. Zrcadlení je motiv, který nás inspiroval," uvedla dramaturgyně.
Příběh Doriana Graye podle divadla otevírá témata, která jsou dnes možná ještě aktuálnější než v době svého vzniku. Patří mezi ně posedlost krásou, nebezpečné zaměňování vnějšího vzhledu za skutečnou podstatu nebo nejistota v tom, kde končí štěstí a začíná pouhé potěšení, míní režisér Svozil.
Horsley a Eclair-Powellová stejné téma zpracovali už v roce 2017, kdy tři role hrály ženy, o čtyři roky později ztvárnili postavy tři muži. Pardubické divadlo obsadilo tři herce a jednu herečku, každý z nich hraje víc postav.
Ve hře se divákům představili Mikuláš Matoušek a Jan Augustin, kteří nastoupili do souboru nedávno. Další postavy ztvárnili Jiří Hába a Karolína Šafránková. Kostýmy a scénu vytvořil Martin Šimek společně s režisérem Svozilem.