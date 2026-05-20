Východočeské divadlo se vrací na Kunětickou horu s Erbenovou Kyticí

Východočeské divadlo se v květnu opět po roce vrátí na vyhlídku hradu Kunětická hora. Vedle oblíbených titulů Noc na Karlštejně a S čerty nejsou žerty uvede nové zpracování Erbenovy Kytice a pohádku litvínovského souboru, uvedl mluvčí Radek Smetana v tiskové zprávě.
Sérii předprázdninových večerů na Kunětické hoře zahájí v neděli 24. května pohádka bratří Grimmů Kocour v botách v podání herců Docela velkého divadla z Litvínova. Pohádkový muzikál o rozmazleném kocourovi Mikym, který se musí vydat do světa dělat dobré skutky, začíná v 10:30. Před představením cestou na hrad děti čeká řada zábavných aktivit.
Po dětském titulu se do podhradí vrátí pošesté hudební komedie Noc na Karlštejně s hostujícím Petrem Štěpánkem v roli Karla IV. a Martinou Sikorovou coby jeho ženou Eliškou. Muzikál podle stejnojmenného filmu Zdeňka Podskalského tam inscenoval režisér Petr Novotný. Známé hity z pera Karla Svobody a Jiřího Štaidla jako Lásko má, já stůňu, Do věží, Když mám tekutou révu a další se na Kunětické hoře budou znít třikrát, od 28. do 30. května.
Pardubický soubor na hradní scéně znovu odehraje i pohádkovou komedii S čerty nejsou žerty. Adaptaci filmové pohádky o mladém mlynáři Petrovi, kterého chamtivá macecha Dorota Máchalová málem připraví o mlýn i majetek po rodičích, také nastudoval režisér Petr Novotný. V hlavních rolích diváky čekají Štěpán Pospíšil jako Petr a Jiří Hába v roli čerta Janka. Pohádku soubor odehraje od 4. do 6 června.
Novinkou Východočeského divadla na Kunětické hoře letos bude zpracování Erbenovy Kytice, kterou režisérka Janka Ryšánek Schmiedtová se skladatelkou, zpěvačkou a výtvarnicí Vladivojnou La Chiou připravují jako hudebně-vizuální show.
"Zapomeňte na kolonku povinná, to znamená - nudná - školní četba a představte si fantaskní svět legend našich předků, kde láska, zrada, smrt a přírodní zákony i nadpřirozené síly splývají v jeden velký strhující příběh," řekla dramaturgyně Anna Zindulková Hlaváčková. Premiérový víkend je naplánován na 19. až 21. června, reprízy pak na 25. až 28. června a 1. až 4. července.