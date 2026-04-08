Východočeské divadlo uvede komedii Hotel Modrá hvězda podle známého filmu

Východočeské divadlo v Pardubicích připravuje novou inscenaci komedie Hotel Modrá hvězda, inspirovanou známým filmem pro pamětníky. Divadelní adaptace přenese příběh z prostředí prvorepublikového hotelu na jeviště a nabídne filmový děj v divadelním prostředí. Premiéra se uskuteční v sobotu. Novinářům to dnes řekli zástupci divadla.
Adaptaci napsal Petr Novotný, který hru také režíroval. Příběh stojí na zápletce záměny. V jednom městě se nacházejí dva hotely se stejným názvem, což vede k nedorozumění. V jednom z hotelů se koná svatba a ženich omylem čeká v jiném hotelu než nevěsta. Scénář k filmu napsal Václav Wasserman a snímek režíroval Martin Frič. V hlavních rolích veselohry se v roce 1941 představili Oldřich Nový, Nataša Gollová a Adina Mandlová. Součástí filmu je také slavná píseň Slunečnice, kterou zpívala Inka Zemánková.
Při inscenování filmových látek může být podoba původního filmu svazující, divák má jistá očekávání a nechce být oklamán nebo ošizen, uvedl režisér. "Nesahám po filmovém příběhu, abych do něho vkládal své autorské potřeby. Přistupuji k němu jako velmi submisivní spoluautor, který ho pitvá, aby se dostal co nejblíž k tomu, co měl na mysli autor předlohy," řekl Novotný.
K inscenování filmového příběhu se Novotný uchýlil kvůli Nataše Gollové, kvůli ní se na film opakovaně díval. "Miluju stejně i jiné filmy z té doby, ale měl jsem to obrovské štěstí, že jsem zažil paní Natašu, když natáčela film Drahé tety a já. Tam jsem ji poznal jako živou, pravdivou, nezlomenou, nádhernou bytost, která mě úplně nadchla," řekl Novotný. Dodal také, že Hotel Modrá hvězda je dobře napsaná komedie.
Hlavní role hrají Karolína Šafránková jako Zuzanka Nedbalová, Josef Láska jako Vladimír Rychta-Rohan a Veronika Malá jako Milada Landová. Dále se objeví Jindra Janoušková jako matka Landová, Zdeněk Rumpík jako strýc Rychta-Rohan a Petr Dohnal jako generální ředitel hotelového koncernu Modrá hvězda. Scénu připravil Ivo Žídek a kostýmy navrhl Roman Šolc. Hudbu složili Sláva Eman Nováček a Ondřej Soukup.
"Divadelní podoba slavné filmové komedie, bláznivé i romantické zároveň, je šitá na tělo našim hercům a je určená jak milovníkům dávného filmu, tak divákům, kteří ho nikdy neviděli," řekla dramaturgyně Jana Pithartová.