Východočeské divadlo uvede komedii o sesterské cestě s urnou na sever Francie

Autor: ČTK
  7:30aktualizováno  7:30
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Východočeské divadlo v Pardubicích uvede v pondělí 2. listopadu inscenaci Dvě dámy v letech míří na sever. Francouzská komedie dramatika Pierra Notteho vypráví příběh dvou sester, které se po smrti matky vydávají na cestu na sever Francie, aby splnily její poslední přání. ČTK to řekl dramaturg Ladislav Nunvář.

"Sestry za matkou chodí do nemocnice, ale ona jim nakonec jako naschvál zemře zrovna ve chvíli, kdy spolu vyrazí do divadla a nejsou s ní," řekl Nunvář.

Aby splnily matčino poslední přání, vydávají se sestry s její urnou na sever Francie, aby ji uložily k otci, který zemřel před 25 lety. Během putování k hrobu, který nemohou najít, se dostávají nejen do nečekaných situací, ale také k dávným rodinným sporům a nevysloveným křivdám.

Tragikomický příběh propojuje černý humor s lidskostí a dojetím a otevírá také téma vyrovnávání se se smrtí rodičů a konečností života. "Francouzská komedie Pierra Notteho spojuje černý humor s lidskostí a dojetím v příběhu, který je stejně bláznivý jako pravdivý," uvedl Nunvář.

Podle dramaturga jde o titul, který přináší na jeviště autora, jehož díla nejsou v Česku známá, protože se jeho hry a knihy nedočkaly českého překladu. Inscenace je součástí cyklu INprojekty, zaměřeného na světové novinky uváděné v české premiéře. Cyklus uvádí divadlo 16. rokem.

Režie se ujal Vojtěch Nejedlý, třiatřicetiletý tvůrce, který má zkušenosti s režií i psaním vlastních divadelních her a věnuje se také pedagogické činnosti. V inscenaci se představí Jindra Janoušková a Dagmar Novotná. "Východočeské divadlo pokračuje v uvádění komornějších titulů, které vedle humoru nabízejí i prostor k zamyšlení nad mezilidskými vztahy," dodal Nunvář.

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