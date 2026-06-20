Východočeské divadlo uvedlo na Kunětické hoře premiéru adaptace Erbenovy Kytice

Východočeské divadlo Pardubice dnes večer navzdory dešti zahájilo na vyhlídce pod hradem Kunětická hora na Pardubicku premiéru adaptace Erbenovy Kytice. ČTK to sdělil mluvčí divadla Radek Smetana. Sedmou a závěrečnou premiéru sezony režíruje Janka Ryšánek Schmiedtová a autorkou hudby je Vladivojna La Chia. Hudební inscenace zpracovává devět balad, v knize jich je 13. V Kytici hraje celý dámský herecký soubor divadla, čtyři zástupce pánské části souboru doplňuje hostující Jan Augustin.
"V Kytici jsou ve velké zkratce zachyceny obrovské dramatické situace a skrze provokativní fantaskní hudbu jim můžeme dát větší a vrstevnatější prostor, aby se na ně divák zvládl nacítit a prožít je," uvedla Ryšánek Schmiedtová.
Erben psal podle ní o ženách jeho doby, aby ukázal, že mají velmi málo šancí něco se svým životem udělat, ale nesou maximální vinu. "Proto jeho balady zůstávají aktuální," řekla režisérka.
Podle dramaturgyně Anny Zindulkové Hlaváčkové byla cesta k ikonickému titulu dlouhá. Podotkla, že inscenace musí fungovat uvnitř i venku. "Vybírat tituly na Kuňku není jednoduchá disciplína. Už tam hrajeme dvě dekády. Musí být divácky atraktivní. Zároveň musí zapadnout i do budovy městského divadla jako klasická inscenace," řekla Zindulková Hlaváčková.
Všechny příběhy nejsou jen dramatické, lidé mohou očekávat žánrovou pestrost včetně komedie. Inscenace otevírá baladou Poklad, následuje Zlatý kolovrat, Holoubek, ten je například pojatý jako rocková balada. Lidé také uvidí Vodníka nebo Polednici. Podle tvůrčího týmu bylo snahou vytvořit takové představení, které uspokojí nejen starší diváky očekávající klasiku, ale i mladé.
Kytice z pověstí národních od Karla Jaromíra Erbena vznikala v 50. letech 19. století a poprvé vyšla v roce 1853, rozšířené vydání pak v roce 1861. Sbírka obsahuje balady inspirované lidovou slovesností a mytologií.