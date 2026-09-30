Východočeské divadlo v Pardubicích chystá adaptaci Obrazu Doriana Graye

Východočeské divadlo v Pardubicích uvede v sobotu premiéru inscenace Dorian, inspirované románem Obraz Doriana Graye od Oscara Wildea. Hra britských autorů Owena Horsleyho a Phoebe Eclair-Powellové propojuje příběh pohledného mladíka s osudem jeho autora a kombinuje komedii, tragédii, horor i konverzační a situační humor. Novinářům to dnes řekla dramaturgyně Anna Zindulková Hlaváčková.
Divadlo uvede představení v české premiéře. V roce 2021 ji napsali britští autoři, Owen Horsley a Phoebe Eclair-Powellová. Stejné téma zpracovali už v roce 2017, kdy tři role hrály ženy, o čtyři roky později ztvárnili postavy tři muži. Pardubické divadlo obsadilo tři herce a jednu herečku, každý z nich hraje víc postav.
"Adaptace nás zaujala, vyjadřuje se dnešními slovy, v dnešních souvislostech. Kombinuje příběh Doriana a jeho autora, který se v příběhu zrcadlí. Zrcadlení je motiv, který nás inspiroval," řekla dramaturgyně.
Když dramaturgyně chtěla žánrově hru označit, nedovedla to. Snoubí nejspíš všechny. "Je to velká show, komedie, někdy konverzační někdy situační. Někdy má tragický rozměr, představuje palčivá témata a zároveň dojímá, je tam i horor, někdy se to střídá v ostrých střizích," řekla dramaturgyně.
Známý příběh Doriana Graye otevírá témata, která jsou dnes podle divadla možná ještě aktuálnější než v době svého vzniku. Patří mezi ně posedlost krásou, nebezpečné zaměňování vnějšího vzhledu za skutečnou podstatu nebo nejistota v tom, kde končí štěstí a začíná pouhé potěšení, řekl režisér Adam Svozil. "Myslím, že každý si v tom najde své, tedy sebe. Ostatně proto je to nezpochybnitelně dílo ze zlatého fondu evropské literatury," řekl Svozil.
Představení se bude prolínat i s osudy spisovatele. V roce 1897 Oscar Wilde napsal De Profundis, a to v závěru svého téměř dvouletého věznění v Readingu, kam se dostal po odsouzení za nemravnost kvůli vztahu s lordem Alfredem Douglasem (Bosie). Text vznikl jako dlouhý dopis mladíkovi, kterého poprvé potkal v roce 1891. Wildeovi bylo 37 let a Bosiemu 21 let.
Wilde v něm bilancuje svůj život, jejich vztah, vlastní chyby i zkušenost s ponížením a utrpením ve vězení. Spisovatel dochází k tomu, že bolest sice nelze z lidského života odstranit, ale lze jí dát smysl a přijmout ji jako součást vlastní identity.
"V naší společnosti jsou síly většinové nesnášenlivosti a šikany na vzestupu a stejně jako ve viktoriánské Anglii se zaštiťují vágně pojatými a účelově definovanými tradičními hodnotami," řekl režisér. Podle něj je důležité stavět se proti postojům, které některým lidem upírají jejich důstojnost a právo být vnímáni jako rovnocenní členové společnosti.
Ve hře se divákům představí Mikuláš Matoušek a Jan Augustin, kteří nastoupili do souboru nedávno. Další postavy ztvárňují Jiří Hába a Karolína Šafránková. Kostýmy a scénu vytvářel Martin Šimek společně s režisérem Svozilem.