Východočeské divadlo v Pardubicích uvedlo premiéru hry Kurýr má zpoždění.

Východočeské divadlo v Pardubicích dnes uvedlo v premiéře inscenaci Kurýr má zpoždění v režii Filipa Nuckollse, kterou pro soubor napsal Viliam Klimáček. Slovenský dramatik napsal hru na přání divadla. Scénu připravil Lukáš Kuchinka, kostýmy navrhla Lucie Špalková, dramaturgie se ujala Jana Pithartová. a hudbu složil Daniel Fikejz, informovali zástupci divadla. Jedná se o Klimáčkovu pátou spolupráci na pardubické scéně.
"Jan je kurýr a stará se o značně vyšinutou matku. Jednoho dne nepřijde ošetřovatelka a Jan musí rozvážet zásilky, tak ji vezme s sebou. Tím začne sled komických i absurdních situací, které Janovi způsobí jak jeho matka, tak jeho podivní zákazníci," uvedl mluvčí divadla Radek Smetana.
Melancholická komedie Kurýr má zpoždění v sobě nese motto konec starých časů. Nová hra o kurýrovi podle režiséra reflektuje velký přerod civilizace, kdy se lidem zásadně mění pohled na svět.
Kurýra ztvárňuje Martin Mejzlík, jeho matku Ludmila Mecerodová. Postavu Ely, jeho dcery, hraje Eliška Jechová. Manažera firmy představuje Ladislav Špiner a majitelku salonu PetMemory Petra Janečková. Jejího manžela Michala hraje Jan Vápeník. V dalších rolích se objevují Alexandr Postler jako survivalista Nepomuk, Romana Chvalová coby loutkářka Julie a Josef Pejchal v roli Jiřího přezdívaného Avatar.