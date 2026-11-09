Východočeské muzeum chystá adventní program pro děti i dospělé

Východočeské muzeum v Pardubicích připravilo na závěr roku vánoční program pro děti i dospělé. Nabídne prohlídky zámku, adventní dílny, víkendové jarmarky, Mikulášskou obchůzku i komentovanou prohlídku věnovanou vánočním zvykům našich předků. Muzeum se otevře návštěvníkům také na Štědrý večer, kdy zpřístupní kapli Tří králů, uvedlo muzeum v tiskové zprávě.
"Advent na zámku nabídne příležitost zpomalit, užít si sváteční atmosféru historických prostor a připomenout si tradice, které provázely naše předky," řekl ředitel muzea Tomáš Libánek.
Vánoční prohlídky zavedou návštěvníky do rytířských sálů a kaple Tří králů, kde poznají vánoční tradice a prohlédnou si historické betlémy, formy na pečení či formu na oplatky - oplatnici. Konají se od 10. listopadu do 30. prosince denně kromě pondělí. O adventních víkendech od 28. listopadu do 20. prosince doplní program jarmarky na velkém nádvoří. Každou adventní neděli budou připraveny také dílny, ve kterých si návštěvníci vyrobí vánoční dekorace, voňavé polštářky nebo ruční papír. Děti mohou 28. listopadu navštívit tvořivý program inspirovaný Saxanou z filmu Dívka na koštěti.
Mikulášská obchůzka se uskuteční v pátek 4. prosince. Děti čekají úkoly, čerti, tvořivá dílna a setkání s Mikulášem. Vstupenky jsou už vyprodané. V neděli 13. prosince etnograf Matěj Pros představí, jak slavili Vánoce naši předkové. Vysvětlí například, proč tehdy na štědrovečerním stole chyběl smažený kapr s bramborovým salátem. Do 31. ledna příštího roku je v pokladně muzea k vidění také bezplatná výstava U Tikvů. Příběh pardubické cukrárny, která představuje historii podniku Gottharda Tikvy.
Muzeum otevře také na Štědrý večer. Návštěvníci budou moci navštívit vnitřní nádvoří a kapli Tří králů. Na zámeckých valech mohou do 3. ledna navštívit světelný park Story of Lights: Zázračný svět vynálezů. Přibližuje historii technických objevů včetně pardubických souvislostí, od železnice a aviatiky až po cestu do vesmíru.