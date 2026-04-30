Východočeské muzeum láká na venkovní výstavu fotografií pardubických dostihů

Východočeské muzeum v Pardubicích otevřelo v areálu zámku venkovní výstavu s názvem Miloš Fic: Pardubické dostihy aneb přes překážky ke hvězdám. Představuje jednu část tvorby pardubického fotografa, který se dlouhodobě věnuje focení pardubických dostihů, uvedlo muzeum v tiskové zprávě.
"Vybrané snímky v duchu latinského úsloví per aspera ad astra zachycují rozličné překážky, jež dostihoví jezdci překonávají na své cestě k hvězdnému triumfu," řekl ředitel muzea Tomáš Libánek.
Fic chodí na všechny pardubické dostihy pravidelně asi 22 let, od té doby, co si pořídil první jednoduchý digitální fotoaparát. "Dělal jsem průběžně reportáž o pardubických dostizích jako takových. Je to průřez každého roku, celého roku, fotografie jsou vybrané tak, aby tvořily ucelenou reportáž. Tohle je z toho jen malý výběr," řekl Fic.
Fotograf nedávno daroval do sbírky muzea přes 100 fotografických pozitivů. Jde o černobílé i barevné fotografie pardubických dostihů a soubor portrétů herců Východočeského divadla. Vystavené snímky pod širým nebem jsou osvětlené svítidly na parkánové zdi, díky tomu budou k vidění i po setmění.
"Vyřešili jsme dva problémy současně. Nefunkční sloupková svítidla a nevyhovující konstrukce na výstavní panely. Obojí komplikovalo především údržbu zeleně. Výstavy v parkánu tak nyní působí odlehčeně a noční osvětlení fotografií je příjemný bonus," řekl Libánek.
Open air galerie Parkán vznikla v roce 2015. Od té doby každý rok hostí jednu výstavu, většinou představuje tvorbu regionálních fotografů. Přístupná je zdarma každý den od 8:00 do 20:00. Snímky Miloše Fice tam budou do dubna příštího roku.