Loď Arnošt téměř po čtyřech letech sveze lidi po Labi, sezonu zahájí v dubnu

Už je to zhruba tři a půl roku, co do parníku Arnošt naposledy nastoupili za pardubickou arénou cestující a nechali se dovézt do Přelouče nebo Kunětic. Na začátku roku 2022 jeřáby loď vyzvedly a těžké nákladní vozy ji odvezly na pravidelnou údržbu. Ta se však nakonec zvrtla v prakticky kompletní přestavbu lodě.

„Loď Arnošt je bohužel v horším stavu, než jsme předpokládali. Dopravní podnik vede jednání, jakým způsobem postupovat dál,“ uvedla už před dvěma roky náměstkyně primátora Jiřina Klčová z hnutí ANO. V té době si radní ještě mysleli, že se Arnošt vrátí na hladinu Labe alespoň v létě 2024. Nakonec to bude ještě o rok později.

„Zahájení plavební sezony plánujeme podle počasí první nebo druhý dubnový víkend. Máme před spuštěním webové stránky s aktualizovaným jízdním řádem, bude možné si plavby i rezervovat. Doufáme, že cestujících bude co nejvíce,“ řekl Tomáš Pelikán, ředitel Dopravního podniku města Pardubic, který se o výletní plavidlo stará.

Plavby budou podle něj stejné jako v minulých letech. Arnošt bude jezdit od domovského přístavu za zimním stadionem směrem na Brozany, Kunětice nebo Srnojedy a obnoví také čtyřhodinovou plavbu do Přelouče. Jednu cestu tam nebo zpět cestující absolvují historickým autobusem.

Podle Pelikána jízdné zdraží, podnik ale prý upraví ceník tak, aby cestující neodrazoval od plavby. Podnik očekává provozní dotace minimálně od města Pardubice, jinak by byl provoz lodi ztrátový. Základní jízdné bylo při poslední sezoně v rozmezí od 130 do 200 korun.

„Budeme se snažit o vlídnější kalkulace, například pro rodinné jízdné. Původní jízdné bylo z nějaké části subvencované Pardubicemi a Pardubickým krajem. Zatím máme dohodu s Pardubicemi o provozní dotaci, s krajem ještě ne. Nechceme, aby provoz byl ztrátový, ale nechceme zbytečně z cestujících tahat peníze,“ řekl Pelikán.

Na lodi se budou střídat čtyři kapitáni

Loď bude mít nově čtyři kapitány, kteří se budou střídat ve službě. Dopravní podnik hledal náhradu za dlouholetého kapitána, který se rozhodl skončit. Nakonec jich našel víc.

„Aktuálně si spolu domlouvají služby. Jsou to všechno harcovníci, kteří mají obrovské zkušenosti, na Rýně jezdili se stometrovou lodí, Arnošt s necelými 30 metry je relativně malá kocábka,“ řekl Pelikán.

Loď pochází z roku 2001 a zhruba každých deset let prochází generální opravou. Dopravní podnik ji provozuje od roku 2012. Loď za sezonu v minulosti převezla tisíce lidí, nejvíc to pak v jednom roce bylo zhruba 9 000 cestujících.

Loď teď podstoupila generální opravu za 18 milionů korun ve firmě Jesko CZ z Hlavečníku na Pardubicku. Arnošt byl odstavený od roku 2022, rok předtím naposledy vozil pasažéry. Termín dokončení se opakovaně posouval. Důvodem bylo hlavně to, že od ledna 2025 musí mít lodě na své přípojce vlastní transformátor na palubě a technikům trvalo, než vymysleli, jak to udělat. Od loňského listopadu Arnošt opět kotví v pardubickém přístavu.

„Teď nás ještě před sezonou čekají zkoušky lodního registru, abychom měli vydané osvědčení na pět let. Předtím jsme kvůli transformátoru museli předělat břehovou přípojku včetně jištění,“ dodal ředitel podniku Pelikán.