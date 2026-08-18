Další etapa stavebních prací na hlavním železničním koridoru, kde od začátku července železničáři provádějí rozsáhlou výměnu kolejnic spojenou s údržbou železničního svršku, nepotěší cestující pravidelně dojíždějící do práce a škol.
Práce, které dosud omezovaly provoz regionálních vlaků hlavně na Kolínsku, se nyní přesunou na Pardubicko.
Autobusy, které v průběhu července jezdily mezi Kolínem a Řečany nad Labem, resp. Přeloučí, budou od čtvrtka až do soboty 5. září pendlovat mezi Přeloučí a Pardubicemi. Definitivně výluka skončí až v neděli 13. září.
„V první etapě od 20. srpna do 5. září bude omezen provoz v úseku Přelouč – Pardubice, následujících osm dní až do neděle 13. září se pak stavební práce přesunou do úseku Kolín – Záboří nad Labem,“ shrnul omezení na hlavním železničním koridoru mluvčí Českých drah Petr Pošta.
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Po dobu výluky budou všechny osobní vlaky linky S10 nahrazeny výlukovými autobusy, a to v úseku mezi Přeloučí a Pardubicemi. „Místo většiny osobních vlaků pojedou dvě linky náhradních autobusů. Cestující upozorňujeme, že náhradní autobusy budou zastavovat na hlavních silničních komunikacích a nebudou zajíždět přímo k vlakovým zastávkám,“ podotkl Pošta.
První linka pojede z Přelouče přes zastávky „Valy, Pardubická“ a „Pardubice, Popkovice, hostinec“ do Pardubic hl. n. a zpět. Druhá linka mezi Přeloučí a Pardubicemi pak zajistí obsluhu zastávek „Valy, Pardubická“, „Pardubice, Lány na Důlku“ a „Pardubice, Svítkov, park“.
Dva časně ranní spoje, konkrétně spoje Os 5003 z Kolína do České Třebové a Os 5000 v opačném směru, budou nahrazeny v delším úseku mezi Kolínem a Pardubicemi.
V období od 6. do 13. září se výluka přesune mezi Kolín a Řečany nad Labem. Pro cestující budou zajištěné celkem tři linky náhradních autobusů.
Dálkové spoje budou po hlavní trati nadále projíždět. Kvůli hustému provozu a jízdě po jedné koleji však mohou nabírat až patnáctiminutová zpoždění.