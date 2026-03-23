Výskyt akutních respiračních chorob se v Pardubickém kraji za týden mírně snížil

Výskyt akutních respiračních onemocnění se v Pardubickém kraji minulý týden o něco snížil. Na 100.000 obyvatel připadalo 1463 pacientů, týden předtím jich bylo 1574. Počet lidí trpících onemocněním podobným chřipce celkově stagnuje, uvedla na webu Krajská hygienická stanice.
Nejvíce nemocných respiračními chorobami bylo na Chrudimsku, kde jich na 100.000 obyvatel připadalo 1755. Ostatní tři okresy na tom byly podstatně lépe. Onemocnění nejčastěji postihovala malé děti do pěti let, s rostoucím věkem se podíl nemocných snižuje s výjimkou seniorů nad 65 let.
Ukazatel u onemocnění podobných chřipce zůstal na stejné úrovni jako týden předtím. Na 100.000 obyvatel jich připadá v regionu 16, nejvíce na Chrudimsku. V celostátním srovnání je nemocnost akutními respiračními chorobami v regionu mírně nad průměrem země, u onemocnění podobných chřipce na průměrné hodnotě.