Výskyt akutních respiračních onemocnění zůstává v Pardubickém kraji stále značný. Počet nemocných dosáhl minulý týden 1430 na 100.000 obyvatel, týden předtím jich bylo 1463. Počet lidí s onemocněním podobným chřipce se nezměnil, uvedla na webu Krajská hygienická stanice.
Nejvyšší nemocnost akutními respiračními chorobami zůstává v okrese Chrudim, kde připadalo 1669 případů na 100.000 obyvatel.Ostatní tři okresy jsou na tom lépe, nejméně je postiženo Pardubicko s 1306 pacienty na 100.000 obyvatel. Onemocnění postihuje zvláště malé děti do pěti let, s věkem výskyt infekcí klesá.
U onemocnění podobných chřipce se stav proti situaci před týdnem nezměnil, na 100.000 obyvatel jich připadalo v regionu 15, nejvíce na Svitavsku. V Česku je průměrná nemocnost akutními respiračními chorobami 1199 na 100.000 obyvatel, počet onemocnění podobných chřipce je v kraji na průměrné celostátní hodnotě.