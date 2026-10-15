Výsledky voleb v Pardubicích naznačují volání po změně, míní politolog

Výsledky komunálních voleb v Pardubicích ukazují na určitou nespokojenost voličů s dosavadním vedením města. Nové rozložení sil v zastupitelstvu zároveň přináší riziko nestability, protože případná koalice pěti uskupení bude muset překonávat programové rozpory. ČTK to řekl Jan Květina, historik a politolog z Historického ústavu Akademie věd a Univerzity Hradec Králové. Nejvíce hlasů ve volbách získalo dosud vládnoucí ANO, proti minulým volbám si pohoršilo ze 12 na deset mandátů. O nové koalici jedná ODS, STAN, Progresivní Pardubice, Naše Pardubice a Noví lidovci bez dosavadního vedení města.
"Pokles všech aktuálně vládnoucích pardubických subjektů v obecních volbách lze vnímat jako vyjádření určité nespokojenosti se stavem a směřováním města a tedy i jako související volání po změně," řekl Květina. Po volbách 2022 v Pardubicích vládlo hnutí ANO s Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice s těsnou většinou, primátorem byl Jan Nadrchal (ANO).
Koalice, která nyní v Pardubicích vyjednává, by měla v zastupitelstvu 22 z 39 křesel. STAN se přitom ještě před sečtením všech hlasů přihlásil ke spolupráci s ANO a Žijeme Pardubice. Podle politologa šlo o ukvapený krok, od kterého hnutí po kritice veřejnosti ustoupilo.
Pětikoalice chce nové vedení města bez dosud vládnoucích hnutí ANO a Žijeme Pardubice. Obcházení vítěze voleb není v české komunální politice ničím neobvyklým. Květina upozornil, že většinový volební systém zvýhodňuje nejsilnější subjekt, zatímco poměrný systém má co nejvěrněji odrážet rozložení voličské podpory v zastupitelstvu.
"Hovořit jako o vítězi voleb o tom, kdo získal nejvíc hlasů, není přesné, neboť reálným vítězem voleb v poměrném systému je ten, kdo dokáže sestavit koalici s většinovou podporou zvoleného zastupitelstva," řekl Květina.
ANO může navzdory volebnímu vítězství skončit v opozici, protože ostatní uskupení s ním nechtějí spolupracovat. Roli hraje jak celostátní politika, tak nesouhlas části místních stran s dosavadním směřováním Pardubic, dodal politolog.
Dlouhodobou stabilitu případné pětikoalice může komplikovat rozdílný pohled jednotlivých uskupení na dopravu v centru, bydlení nebo zachování městských obvodů. Širší koalice sice může být odolnější vůči odchodu jednotlivých zastupitelů, zároveň ale zvyšuje nároky na dohodu mezi politicky různorodými partnery, řekl politolog.
"Skládání široké koalice s více než třemi členy je vždy ošemetné, neboť je třeba zajistit, aby výsledná koalice byla určitým způsobem vyvážená a spravedlivá jak v otázce personálního složení, tak v otázce programové konzistence. A to musíme vzít v potaz, že někteří aktéři jako Progresivní Pardubice jsou sami konglomerátem různých, navzájem odlišných stran," řekl politolog.
Koalice by mohla fungovat i s 20 hlasy bez Nových lidovců, jejich zapojení ale zvyšuje její stabilitu a omezuje vliv případných přeběhlíků, řekl politolog. "Aby tedy pestrá koalice mohla fungovat, bude potřebovat ochotu všech členů k citlivému řešení personálních otázek a pak i určitou připravenost k výměnným obchodům ve stylu něco za něco," řekl politolog.