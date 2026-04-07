Vysoké Mýto chce v létě zahájit rekonstrukci městské knihovny

Vysoké Mýto na Orlickoústecku chce v létě zahájit rekonstrukci městské knihovny. Radnice vybrala dodavatelskou firmu, která nabídla cenu 44,9 milionu korun, což je zhruba o deset procent méně, než předpokládal rozpočet projektu. Zastupitelé budou ještě v červnu schvalovat financování akce z letošního rozpočtu, uvedlo město v tiskové zprávě.
Nejdříve na přelomu května a června knihovnu čeká stěhování. Před zahájením rekonstrukce se dočasně přestěhuje do prvního patra bývalého muzea karosářství, kde bude fungovat v běžném rozsahu. Stavební práce začnou v červenci, dokončení radnice plánuje na červen příštího roku. V nových prostorách knihovna zahájí provoz v září 2027. Náklady město zaplatí ze svého rozpočtu, dotaci na projekt nezískalo.
Městská knihovna sídlí v přízemí objektu v Litomyšlské ulici. Budova podstoupila v minulosti několik stavebních úprav, poslední zásadní rekonstrukce v ní byla v roce 1992. "Po více než 30 letech provozu, během nichž procházela pouze nezbytnou údržbou, si už zaslouží přestavbu, která ji posune do tohoto tisíciletí," uvedl starosta František Jiraský (Nestraníci).
Moderní knihovny mají kromě pouhého půjčování knih mnoho funkcí. Poskytují i další kulturní a vzdělávací služby pro všechny generace. Vysoké Mýto plánuje knihovnu jako multifunkční prostor pro komunitní setkávání, pro výuku žáků základních a mateřských škol i komornější kulturní akce. Návštěvníci se mohou těšit také na posezení s kávou či drobným občerstvením.
Podle návrhu architekta Radka Schwaba z ateliéru LBNK architekti knihovna budou součástí prací stavební úpravy, promění se interiér a vznikne nové atrium. Cílem rekonstrukce je zpřehlednění prostor, propojení jednotlivých částí a vytvoření bezbariérového prostředí. Venkovní atrium bude tvořit dvorní přístavba, která nabídne víceúčelové prostory pro přednášky, autorské čtení a volnočasové aktivity. Rekonstrukce přinese větší komfort také pracovníkům knihovny, od nových kanceláří po technické vybavení.
