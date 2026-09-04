Rušný průtah Vysokým Mýtem se po zprovoznění dálnice D35 kolem města zklidnil. Silnice ze 70. let sice do budoucna neprojde tak zásadní proměnou jako v Litomyšli, která chce průtah změnit v bulvár plný zeleně, cyklistů a chodců, projekty na zklidnění dopravy má vysokomýtská radnice připraveny už teď. Nejvíc se dotknou vnitřního okruhu kolem historického jádra města.
Když se o předminulém pátku otevřela další část dálnice před Vysokým Mýtem, paradoxně doprava na průtahu městem zhoustla, jelikož řidiči kvůli nevhodně nastaveným semaforům na výjezdu z dálnice u Džbánova a dlouhým kolonám hledali alternativní trasy přes město.
„V pondělí došlo ke změně intervalů na světlech, při které se upřednostnil dálniční provoz. Od té doby provoz ve městě klesl. Občas se tam ještě nějaký zbloudilý kamion objeví, ale myslím, že to bude otázka pár týdnů, než nový úsek dálnice navnímají i navigace. Hluková zátěž klesla i přes noc,“ popsal první zkušenosti se zklidněním dopravy místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza.
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Nebezpečná zebra zmizí. Mýto chystá dopravní úpravy před dokončením dálnice
Už když se stavba dálnice začala přibližovat k Vysokému Mýtu, město se začalo připravovat s předstihem a některá opatření zaměřená na bezpečnost chodců už zavedlo. Ještě před deseti lety byly na průtahu Mýtem jen dva semafory, teď jich je pět. Na doporučení státní policie byl loni zrušen dlouhý přechod pro chodce na nepřehledné křižovatce u Pražské brány, kudy po krajské silnici II/357 dál jezdí tranzitní doprava na Choceň. Chodci ve směru od náměstí musejí chodit komplikovaněji kolem sochy Přemysla Otakara II. přes protější přechod v Komenského a následně Pražské ulici.
Nejdřív severozápadní obchvat
Další úpravy této křižovatky však nepřijdou dřív, než Pardubický kraj postaví s podporou státu severní obchvat od okružní křižovatky v Hradecké ulici po Vinici. „Stěžejní podmínkou realizace dalších opatření v dopravě je dostavba této přeložky. Pak věříme, že nám dopravní policie povolí udělat větší množství úprav, k čemuž nám zatím souhlas udělit nechtěla,“ řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský.
Vysokomýtská radnice prozatím nemůže například zpomalit frekventovanou ulici Českých bratří vyvýšením prostoru křižovatek a přechodů pro chodce, kde řada řidičů na rovné a široké silnici v blízkosti škol běžně překračuje předepsanou padesátku. Vedení města zde loni alespoň zatím zamezilo průjezdu kamionů, pokud nemají v oblasti nakládku či sídlo provozovny.
Prioritou číslo jedna je však přímé napojení autobusového nádraží na silnici I/35, což má odvést autobusovou dopravu z centra města. „Rádi bychom autobusové nádraží na pětatřicítku v příštím roce napojili. Máme již hotovou studii a kreslí se projekt. Původně jsme zvažovali, že se pustíme do přestavby celého autobusového nádraží, ale to by znamenalo zdržení několika let. Projektantům jsme proto dali zadání čistě jen na propojení a řekli jim, ať to udělají tak, že až se cokoliv bude dělat s autobusákem, aby se s napojením už nic nedělalo,“ řekl Krejza a dodal, že podoba napojení bude představena na veřejném zasedání ve středu 30. září.
Nový výjezd z autobusového nádraží nemá sloužit jen autobusům, ale i osobním autům. Zároveň jsou na I/35 plánovány dva zálivy pro dálkové autobusy ve směru na Hradec Králové, aby mohly zastavit bez zajíždění na autobusové nádraží.
Ke zklidnění v centru města mají pomoci také úpravy tzv. vnitřního okruhu od křižovatky ulic Komenského, Litomyšlská, Javornického a Tůmova po křižovatku u Pražské brány. Proměnou projde také nepřehledná křižovatka u restaurace Tejnora.
„Tato křižovatka bude první z celé řady dalších, u kterých bude provedeno vyvýšení prostoru křižovatky o osm centimetrů výš s vytvořením retardéru při vjezdu a výjezdu do všech ulic. Ke zklidnění provozu přispěje i zúžení na dva pruhy místo současných tří a rozšíření chodníků,“ dodal starosta Jiraský k zásadní úpravě v centru města.
V plánu je i zóna „30"
V rámci úprav v Komenského ulici město počítá s vybudováním vyvýšených zpomalovacích pruhů na přechodech ke stavební škole, u autobusového nádraží, od podchodu ke gymnáziu a na přechodu od zvonice k ulici Gen. Závady.
Do budoucna radnice počítá s tím, že celý vnitřní okruh bude zařazen do zóny s maximální povolenou rychlostí 30 km/h, kam bude mít zákaz vjezdu nákladní a autobusová doprava.
Radnice chce zpomalením dopravy v centru města dostat více místních řidičů na průtah I/35, který se má stát hlavní páteřní městskou komunikací. „Doteď se pětatřicítce totiž všichni místní vyhýbali,“ dodal Krejza. Aby ji začali znovu využívat, mohl by po zprovoznění dálničního úseku mezi Džbánovem a Litomyšlí zmizet některý ze dvou semaforů v Hradecké ulici. Ještě dříve by první na řadu však měla přijít změna intervalů na světelných křižovatkách.
Na obchvat Chocně se hledá firma
Správa a údržba silnic Pardubického kraje vypsala tento týden soutěž na severozápadní obchvat Chocně. Krajští silničáři hledají dodavatele, který postaví nový dálniční přivaděč v délce téměř tří kilometrů a zmodernizuje půldruhého kilometru stávající silnice II/357 směrem na Dvořisko. Vyplývá to z Věstníku veřejných zakázek, kde byl tendr s předpokládanou hodnotou necelých 751 milionů korun bez DPH zveřejněn. Lhůta pro podání nabídek skončí 6. října.
Největší krajská dopravní zakázka v podobě 4,3 kilometru dlouhé silnice uleví od tranzitní dopravy Vysokému Mýtu, jehož centrem míří kamiony do severní části Orlickoústecka. Kraj chce stavbu zahájit v příštím roce po dokončení rozsáhlého záchranného archeologického výzkumu, který má skončit na začátku příštího roku.
Ředitel krajských silničářů Zdeněk Vašák v červenci avizoval, že do konce srpna měly být majetkoprávně vyřešeny i poslední čtyři nevykoupené pozemky z celkových 121 smluvních vztahů. V cestě k realizaci už tak nebrání ani financování jedné z nejvýznamnějších krajských dopravních investic. Bez státního příspěvku 600 milionů korun, který přislíbila už minulá vláda, by si kraj nemohl dovolit obchvat postavit.
„Pan ministr Bednárik na červencovém jednání ve Vysokém Mýtě potvrdil, že v návrhu rozpočtu s částkou 600 milionů korun rozdělenou do dvou kalendářních let pro náš kraj na tuto stavbu počítá,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
Kraj v delším časovém horizontu počítá také s pokračováním dálničního přivaděče kolem Chocně směrem k Mostku, který bude dlouhý 8,6 kilometru. Stavebně i finančně nejnáročnější část přivaděče má vyjít na zhruba 2,45 miliardy korun. Před několika dny silničáři požádali o vydání územního rozhodnutí.