Vysoké Mýto letos vynaloží na opravy škol a školských zařízení 72 milionů korun

Vysoké Mýto letos vynaloží na opravy a investice do škol a školských zařízení 72 milionů korun. Většina stavebních prací se soustředila do období letních prázdnin, aby se co nejméně narušil běžný provoz. Největší akcí je tento rok rekonstrukce školní kuchyně a přístavba jídelny Správy školských zařízení v ulici Generála Závady za téměř 60 milion korun, řekl dnes novinářům starosta František Jiraský (Nestraníci).
"Tato investice přinese modernizaci provozu a navýšení stravovací kapacity. Návrat strávníků do upravených prostor se předpokládá začátkem roku 2027," uvedl Jiraský.
V Mateřské škole Čtyřlístek skončila druhá etapa oprav elektroinstalace za 800.000 korun. Opravy v dalších dvou třídách budou pokračovat postupně v příštích letech. Ve školce Kamarád dělníci opravili spojovací krček mezi budovami za 3,3 milionu korun, ve školce Slunečná za 2,2 milionu korun obnovili propojovací chodníky a části schodiště.
Opravy podstoupila i Základní škola v Jiráskově ulici a Základní umělecká škola. V základní škole se za 1,6 milionu korun vyměnil výtah a na 1,4 milionu korun vyšla obnova podlahy v tělocvičně. V základní umělecké škole je opravena parketová podlaha v koncertním sále.