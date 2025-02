Přestěhuje se do nového technického muzea, které nyní dokončuje kraj v budově bývalé zemědělské školy.

Budovy bývalého vězení a soudu na náměstí se vrátí do správy Vysokomýtské kulturní. Město pro ně nyní hledá využití.

„Nabídli jsme pomoc našeho muzea s vytvořením případné expozice o historii Vysokého Mýta nebo i další možnosti, ale necháváme to na rozhodnutí města. To by mělo padnout do konce března,“ uvedl krajský radní Roman Línek.