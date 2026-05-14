Město Vysoké Mýto na Orlickoústecku začíná projektovat obnovu veřejných prostranství sídliště v západní části Litomyšlského předměstí. Nová budou i dopravní řešení ulic, někde vzniknou kvůli parkovacím místům jednosměrky. Novinářům to dnes řekl starosta František Jiraský (Nestraníci).
"První a druhou etapu jsme dokončovali v minulých letech. Třetí etapa je vymezená ulicemi Odbojářská, Generála Svatoně, Jiráskova a Prokopa Velikého. V dalších letech bychom ji chtěli revitalizovat. Ulice Prokopa Velikého a Odbojářská jsou již zčásti stavebně upravené, zbývající prostor však plánujeme postupně obnovit," řekl starosta.
Projekt navrhne obnovu vnitrobloků a veřejných prostranství například v oblasti u Štefánikových zahrádek, což jsou rozsáhlé zelené plochy mezi bytovými domy. Tam bude podle Jiraského práce nejvíc.
"Během revitalizace dojde ke kompletní opravě komunikací a chodníků, stejně jako k obnově stání pro kontejnery na komunální odpad. Součástí projektu bude také úprava a revitalizace zeleně, včetně výsadby nových keřů a stromů," řekl starosta.
Všechny práce nebude město dělat najednou, ale postupně. Město připravuje i nová dopravní řešení, aby v ulicích vzniklo víc parkovacích míst. Lidé teď parkují i mimo vyhrazená stání.
"V některých případech může pomoci i zavedení jednosměrného provozu, což mohou lidé vnímat negativně. Už jsme to zažili u předchozí etapy, kde si lidé museli zvykat. Na sociálních sítích to vždy vyvolá diskusi, ale většinou se to časem ustálí," řekl místostarosta Jan Lipavský (Patrioti pro VM).