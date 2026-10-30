Vysoké Mýto povede ředitel muzea Jiří Junek

Vysoké Mýto na Orlickoústecku povede ředitel muzea Jiří Junek (Mladé Mýto). Jeho uskupení kandidovalo poprvé a volby vyhrálo. Junek byl na třetím místě, ale preferenční hlasy ho vynesly na první místo. Přijmout funkci starosty zvažoval, řekl ČTK.
"Na začátku jsem si úplně nepředstavoval, že bych se měl stát starostou, ale postupem času jsem tuto možnost přijal. Teď už do toho chci jít naplno a jsem připravený převzít odpovědnost," řekl Junek, který stojí v čele krajského Technického muzea a v letech 2013 až 2017 byl poslancem za KDU-ČSL.
Mladé Mýto složilo koalici s Nestraníky, Volbou pro město a Patrioty pro VM. Bude mít 15 z 21 mandátů v zastupitelstvu. Místostarostou se stane současný starosta František Jiraský (Nestraníci). Jan Lipavský (Patrioti pro VM), který teď zastává funkci místostarosty, bude uvolněným, tedy plně placeným, radním. Z vedení města odchází Martin Krejza (Mejto 21/ODS), který byl s přestávkami starostou nebo místostarostou dvě desítky let.
Dosud byli ve vedení města dva místostarostové, nová koalice počítá s jedním. Místo druhého místostarosty bude funkce uvolněného radního, který bude mít na starosti vlastní vymezenou agendu, nebude však zastupovat starostu v jeho nepřítomnosti.
"Předpokládáme, že by pod radního například mohlo spadat odpadové hospodářství, kterému se věnoval už dosud. Tady je velká fabrika a možná řešíme jiné věci než města stejné velikosti. Ať už jde o odpadové hospodářství, ubytovny a další podobné záležitosti, myslíme si, že by tomu nové rozdělení kompetencí mohlo pomoct," řekl Junek.
Junkovo uskupení chce v následujících čtyřech letech prosazovat především rozvoj bydlení, výstavbu domova pro seniory, vznik startovacích bytů a rekonstrukci dlouhodobě nevyužívaného objektu naproti městskému bazénu. Mezi další priority patří rozvoj infrastruktury, nové možnosti bydlení v lokalitách za pivovarem a u Mlýnského potoka, vybudování dětského hřiště v Luční ulici a zavedení participativního rozpočtu. Programové prohlášení chce mít koalice hotové do 5. prosince. Ustavující zastupitelstvo bude ve čtvrtek 5. listopadu.
Mladé Mýto má šest mandátů, Nestraníci čtyři, Patrioti pro VM tři a Volba pro město dva mandáty. V opozici zasednou zástupci ANO, uskupení Mejto 21 a Mejťáci pro Vysoké Mýto, každé z těchto uskupení získalo dva mandáty.
V roce 2022 získali nejvíce mandátů Nestraníci, kteří obsadili šest křesel. Patrioti pro VM, Mejťáci a SPOLU měli shodně po čtyřech mandátech, Volba pro město měla dva zastupitele a KSČM jednoho zastupitele.