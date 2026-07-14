Vysoké Mýto získá díky změně územního plánu větší vliv na podobu nových staveb

Vysoké Mýto na Orlickoústecku schválilo třetí změnu územního plánu. Město bude moci víc ovlivňovat podobu nových staveb, například jejich výšku, množství zeleně nebo vzhled oplocení. Změna zároveň otevírá nové možnosti rozvoje bydlení a počítá s koridorem pro budoucí cyklostezku Vinice, uvedla radnice v tiskové zprávě.
Dokument téměř po deseti letech upravuje pravidla, podle kterých se bude město rozvíjet. Původní územní plán platil od října 2015 a v některých oblastech už neodpovídal současným potřebám ani aktuálním právním požadavkům.
Nejvýraznější novinkou je zavedení prvků regulačního plánu. Město tak získá větší možnost ovlivnit podobu nové výstavby. Pro vybrané lokality budou platit konkrétnější pravidla, která určují například maximální výšku staveb, podíl zeleně, podobu a výšku oplocení, minimální velikost pozemků pro rodinné domy nebo omezení některých typů zástavby.
Změna územního plánu zároveň upravuje některé rozvojové lokality, kde mohou v budoucnu vznikat stavby pro bydlení, podnikání nebo občanskou vybavenost. Do výsledného dokumentu město zapracovalo také řadu podnětů od vlastníků pozemků, které shromažďovalo od roku 2014.
Součástí změny je také vymezení koridoru pro budoucí cyklistickou stezku Vinice, který vychází z vyhledávací studie. Dokument zároveň počítá s ochranou zelených ploch a přírodních míst, které pomáhají udržovat pestrost krajiny a umožňují volný pohyb rostlin a živočichů.