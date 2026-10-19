Vysoké Mýto získá novou expozici hraček, kočárků a staré techniky

Koncem listopadu by se v bývalém Muzeu českého karosářství ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku měla otevřít nová expozice historické audiovizuální techniky, hraček a kočárků. Bude sestavena ze sbírek sběratelů Michala Klokočníka a Vandy Rektorisové. Do Vysokého Mýta exponáty zapůjčí zatím na tři roky, řekl ČTK Tibor Pagáč, ředitel městské organizace Vysokomýtská kulturní, která budovy na náměstí Přemysla Otakara II. spravuje.
"Expozice by se měla slavnostně otevřít během adventního jarmarku 28. listopadu. Příprava už je v pokročilé fázi," uvedl Pagáč. Část exponátů už lidé mohli vidět na výstavě Dotek starých časů v Šemberově domě, který patří pod Krajské technické muzeum. Pro potřeby nové expozice se ale jejich počet zvýší. Na její přípravu město získalo od Pardubického kraje dotaci 400.000 korun.
Vanda Rektorisová a Michal Klokočník se věnují sběratelství mnoho let. Sbírají audiovizuální techniku jako gramofony, hrací skříňky, polyfony, symfoniony, fotoaparáty, kamery a také panenky, hračky, kočárky, dobové oblečení nebo salonní kuriozity. Aparáty jsou většinou plně funkční. Exponáty měli partneři čtyři roky na hradu Rychmburk a rok na zámku v Hrochově Týnci na Chrudimsku. Mají také pronajatou menší galerii v Hradci Králové.
Muzeum českého karosářství bylo otevřeno v roce 2014. Město k tomu účelu přestavělo bývalé vězení a soud na náměstí Přemysla Otakara II. Nejdřív ho spravovala městská organizace, později ho převzalo krajské Regionální muzeum. To se se přejmenovalo na Krajské technické muzeum a od letoška se přestěhovalo do modernizovaného bývalého školního areálu v ulici Kpt. Poplera, kam byly převezeny i exponáty z karosářského muzea. V budově v centru města ještě sídlí městská galerie a informační centrum, horní patro dočasně využívá městská knihovna, jejíž prostory se rekonstruují.
"Až se přestěhuje zpět, bude možné uvažovat o využití pro výstavní program," uvedl starosta František Jiraský (Nestraníci).